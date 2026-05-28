„Ez a nap mindig a fájdalomról szól” – 26 éve tűnt el Till Tamás

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000-ben pont gyermeknapon, azaz május 28-án ment el otthonról, hogy megnézze a bajai lovardában nem sokkal korábban született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy gyermekük hazatér, de 2024-ben aztán előkerültek Tamáska földi maradványai.

Till Tamás szülei gyermekük fotójával jelentek meg a bíróságon / Fotó: Bors

Mint kiderült, a mindenkivel kedves és segítőkész gyermek gyilkosság áldozata lett. A szörnyű bűncselekménnyel a 2000-ben csupán 16 éves Fehér Jánost vádolják. A férfi tagadja, hogy bántotta volna Tamáskát.

A kisfiúval történtek nagyon megviselték a gyászoló édesapát, Mátyást, és az édesanyát, Katalint. Az idősödő asszony bele is betegedett fia elvesztésébe. Három hete kórházba került, de néhány nappal később hazaengedték hétvégére. Két hete hétfőn viszont újra rosszul lett, ezért vissza kellett szállítani, akkor lélegeztetőgépre kötötték. A kezelés meghozta hatását, és immár önállóan veszi a levegőt.

Tamáska sírját naponta látogatja az édesapja / Fotó: Olvasói

Ez a nap mindig a fájdalomról szól számunkra. Természetesen ma is megemlékezünk a kisfiunkról, de most csak korlátozottan tudunk. Katalint jelenleg is kórházban ápolják. Naponta bejárok hozzá. Most, hogy már kivették belőle a csöveket, tud tisztán beszélni

- mondta a Borsnak Mátyás.

Till Tamás édesanyja jobban van

Katalin a gyógyszerektől és az infúziós kezeléstől sokat erősödött, de még nem lehet tudni, mikor engedik haza az orvosok.

Hiányzik a feleségem, de most az a legfontosabb, hogy felépüljön. A temetőbe ma egyedül megyek ki Tamáskához, miután meglátogattam a feleségemet. Katalin a kórházi ágyán is a kisfiunkra gondol a legtöbbet

- magyarázta a családfő.

A szülők fontosnak tartják, hogy gyermekük gyilkosa elnyerje a méltó büntetését. Úgy vélik, amíg ez nem történik meg, nekik sem lesz megnyugvásuk.

"Ezt a lényt, aki képes volt kioltani egy 11 éves gyermek életét, nem lehet embernek nevezni. Ő csak egy szörnyeteg, semmi több" - mondta lapunknak korábban Katalin.