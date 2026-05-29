Hatalmas csattanás Győrben: lezárták a főutat

Két szalagkorlát közé hajtott, majd a füves területen állt meg egy gépkocsi Győrben, a 821-es főút Bakonyi úti szakaszán, a felüljárónál.
A baleset következtében a szalagkorlátban és egy közlekedési táblában is kár keletkezett. A győri hivatásos tűzoltók és a társhatóságok megkezdték a munkálatokat, amelynek idejére lezárták a Szent István út felé vezető sávot - írja a Katasztrófavédelem.
