A rendőrök is ledöbbentek: gyerekekkel a csomagtartóban száguldozott egy ittas sofőr

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 16:55
A rendőrök ledöbbentek az utasok láttán. A hatóságok elkobozták az ittas sofőr jogosítványát.
Kovászna megyében döbbentek le a rendőrök, amikor egy ittas sofőrre bukkantak, akinek a csomagtartójában gyermekek lapultak.

Ittas sofőr csomagtartójában találtak gyerekeket
Száguldozott az ittas sofőr

A DN11-es úton gyorshajtás miatt állították meg a járművet, ekkor ellenőrzésre került sor. Az alkoholszonda 0,32 mg/l alkoholt mutatott, de nem ez volt az egyetlen probléma: a sofőr két kiskorúval száguldozott.

A csomagtartóban lapultak a fiatalok, akármiféle rögzítőrendszer nélkül - ez súlyos jogsértő cselekménynek minősül.

A szabálytalanságai miatt a sofőr 5062 lejes (kb. 450 ezer forintos) bírság mellett 150 napos vezetői engedély bevonást is kapott büntetésül - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
