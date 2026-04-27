A rendőrök is ledöbbentek: gyerekekkel a csomagtartóban száguldozott egy ittas sofőr

Kovászna megyében döbbentek le a rendőrök, amikor egy ittas sofőrre bukkantak, akinek a csomagtartójában gyermekek lapultak.
A DN11-es úton gyorshajtás miatt állították meg a járművet, ekkor ellenőrzésre került sor. Az alkoholszonda 0,32 mg/l alkoholt mutatott, de nem ez volt az egyetlen probléma: a sofőr két kiskorúval száguldozott.
A csomagtartóban lapultak a fiatalok, akármiféle rögzítőrendszer nélkül - ez súlyos jogsértő cselekménynek minősül.
A szabálytalanságai miatt a sofőr 5062 lejes (kb. 450 ezer forintos) bírság mellett 150 napos vezetői engedély bevonást is kapott büntetésül - írja a Maszol.
