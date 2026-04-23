Nemcsak magát, másokat is veszélyeztetett: drogosan vezetett egy paksi sofőr

Még 2024 őszén igazoltattak a járőrök Pakson egy helyi autóst, aki gyanúsan, zavartan viselkedett. Az utastér átvizsgálása során a rendőrök zöld növényi törmeléket tartalmazó csomagolóanyagokat, valamint alufólia pakkokban droggyanús fehér port találtak. Elszámoltatták az akkor 26 éves fiatalembert, elismerte a kábítószer birtoklását és a fogyasztást is. Ezután előállították mintavételre, és a vizeletgyorstesztje több drogra is pozitív lett.
Az időközben elkészült szakértői vélemény alapján a lefoglalt anyagok egyaránt kábítószernek minősülnek. A fiatalember gyanúsítotti vallomásában is megerősítette, hogy a vezetés megkezdése előtt fogyasztott belőlük. A járművezetés bódult állapotban vétség alapos gyanúja miatt indított eljárást a napokban fejezték be a Paksi Rendőrkapitányságon, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.
A drogok egyértelműen rontják a járművezetési képességet. Sokszor még akkor is, ha a használó úgy érzi, „kézben tartja a helyzetet”. A hatás az adott szertől függ, de néhány alapvető területen szinte minden drog negatívan befolyásol, írják oldalukon, majd részletezik is:
Reakcióidő lassulása
Sok szer (pl. cannabis, nyugtatók) lelassítja az agy feldolgozási sebességét. Ez azt jelenti, hogy a járművezető később reagál egy hirtelen fékezésre vagy veszélyhelyzetre.
Figyelem és koncentráció romlása
A vezetés folyamatos figyelmet igényel. A drogok szétszórttá tehetik a sofőrt, könnyebben elkalandozik a figyelme, vagy nem veszi észre a fontos jelzéseket (pl. táblák, gyalogosok).
A koordináció és a mozgáskontroll zavara
Egyes szerek (pl. alkoholhoz hasonló hatású depresszánsok, opioidok) rontják a kéz–szem koordinációt, ami a kormányzásnál és a pedálkezelésnél kritikus.
A döntéshozatal és a kockázatkezelés torzulása
A stimulánsok (pl. amfetaminok, kokain) túlzott magabiztosságot adhatnak, ami veszélyes manőverekhez, gyorshajtáshoz vezethet. Más szerek pedig épp ellenkezőleg, bizonytalanná teszik a közlekedőt.
Érzékelés torzulása
Hallucinogének vagy akár nagyobb dózisú cannabis esetén torzulhat a tér- és időérzékelés – például a járművezető rosszul méri fel a távolságot vagy a sebességet.
Fáradtság vagy túlzott izgatottság
Egyes drogok álmosságot okoznak, mások túlpörgetnek – mindkettő veszélyes vezetés közben.
Fontos:
Összefoglalva: még kis mennyiségű drog is jelentősen növeli a baleset kockázatát. Ha valaki volánhoz ül, a legbiztonságosabb döntés az, ha egyáltalán nem fogyaszt semmilyen tudatmódosító szert!
