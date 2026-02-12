Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lenyúlta a pénzt a közös képviselő: a saját kiadásaira használta a közös költséget

sikkasztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 15:02
közös képviselőközös költség
A férfi anyagi problémákkal küzdött. A közös képviselő zsebre tette a hozzá befolyt összegeket.

Egy közös képviselő úgy gondolta, hogy a társasház kasszájából fedezi saját kiadásait. Több, mint 2,7 millió forintot rakott zsebre. 

Felelnie kell a tettéért a közös képviselőnek
Felelnie kell a tettéért a közös képviselőnek
Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

A közös képviselő anyagi gondokkal küzdött 

A Kiskőrösi Rendőrkapitányságra még 2024 augusztusában érkezett a feljelentés, mely szerint egy társasház egykori közös képviselője 2 774 131 forinttal nem tudott elszámolni. A bűncselekményt egy 60 éves férfi követte el, aki 2018 óta volt a 12 lakásos társasház közösképviselője, a közös költségből fedezte a kiadásokat és a felújításokat. A hozzá befolyt összeget saját bankszámlájára utaltatta, és amikor megélhetési problémákba ütközött úgy gondolta, hogy ebből fedezi személyes kiadásait 

A férfit 2024 májusában leváltották, ekkor derült fény a hiányra. A rendőrség sikkasztás miatt hallgatta ki, a gyanúsított pedig beismerte tettét. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság a nyomozást a napokban befejezte, az iratokat pedig megküldte az ügyészségnek. - olvasható a Police.hu cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu