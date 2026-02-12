Lenyúlta a pénzt a közös képviselő: a saját kiadásaira használta a közös költséget

Egy közös képviselő úgy gondolta, hogy a társasház kasszájából fedezi saját kiadásait. Több, mint 2,7 millió forintot rakott zsebre.

Felelnie kell a tettéért a közös képviselőnek

Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

A közös képviselő anyagi gondokkal küzdött

A Kiskőrösi Rendőrkapitányságra még 2024 augusztusában érkezett a feljelentés, mely szerint egy társasház egykori közös képviselője 2 774 131 forinttal nem tudott elszámolni. A bűncselekményt egy 60 éves férfi követte el, aki 2018 óta volt a 12 lakásos társasház közösképviselője, a közös költségből fedezte a kiadásokat és a felújításokat. A hozzá befolyt összeget saját bankszámlájára utaltatta, és amikor megélhetési problémákba ütközött úgy gondolta, hogy ebből fedezi személyes kiadásait.

A férfit 2024 májusában leváltották, ekkor derült fény a hiányra. A rendőrség sikkasztás miatt hallgatta ki, a gyanúsított pedig beismerte tettét. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság a nyomozást a napokban befejezte, az iratokat pedig megküldte az ügyészségnek. - olvasható a Police.hu cikkében.