Otthoni nyirokmasszázst végző középkorú nő, akinek fáj a nyaka.

Ezért mások vagyonokat fizetnek – Otthoni nyirokmasszázs lépésről lépésre

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 19:45
Vannak olyan készségek, amelyeket könnyedén elsajátíthatsz ahelyett, hogy rengeteg pénzt költenél egy-egy szakemberre. Az otthoni nyirokmasszázs például elsőre álomszerűen hangzik, pedig egy egyszerű, könnyen elsajátítható technikáról van szó, amelyet te is pillanatok alatt megtanulhatsz.
Napjainkban az öngondoskodás fontosabb, mint valaha, ezért egyre tudatosabban keressük azokat a módszereket, amelyek valóban ellazítanak és kényeztetnek minket. Ezért, ha nem szeretnél kimozdulni otthonról, és vagyonokat költeni egy masszőrre, olvass tovább, ugyanis most lépésről lépésre megismerheted az otthoni nyirokmasszázs egyszerű, mégis hatékony módszerét.

Otthoni nyirokmasszázst végző idős nő.
Az otthoni nyirokmasszázs már nem csak álom!
Fotó: Getty Images
  • Az otthoni nyirokmasszázsból rengeteg előnyöd származhat.
  • A technikáról általánosságban elmondható, hogy biztonságos, azonban vannak olyan egészségügyi állapotok, amikor konzultálni kell az orvossal.
  • Eláruljuk, hogyan alkalmazd a nyirokmasszázst az arcodon, a felső, illetve az alsó testeden.

Otthoni nyirokmasszázs: így kényeztesd magad ingyen

Bár vannak olyan esetek, amikor szakember segítségét kell kérni, az otthoni nyirokmasszázs az a készség, amit érdemes elsajátítanod. A masszázs jótékony hatásai közé sorolható ugyanis a puffadás csökkentése (különösen az arcon és a hason), hosszabb távon pedig az immunrendszer támogatása, a vérkeringés és az emésztés javítása, illetve az energiaszint fokozása. Sőt, ha ez nem lenne elég, még a bőr tisztításában is segíthet.

Mi az a nyirokmasszázs? 
Ez egy olyan gyengéd, ütemes masszázsfajta, ami hozzájárul a nyirokelfolyás javításához, a salakanyagok elszállításának serkentéséhez, valamint aktiválja az immunrendszert, amely által elősegíti a sejtek és szövetek regenerálódását, illetve a gyulladások, valamint a sebek gyógyulását.

Milyen kockázatokkal jár az otthoni nyirokmasszázs?

Az otthoni nyirokmasszázs többségében teljesen biztonságos, azonban ügyelni kell a helyes technikára. Többek között nem szabad túl erősen nyomkodni a különböző területeket, a masszázsnak inkább könnyűnek, nyugtatónak kell lennie. Azonban ha elsajátítod a megfelelő módszert, nagyszerűen tudod majd kényeztetni magad.

Az otthoni nyirokmasszázs előtt azonban mindenképpen konzultáljanak az orvosukkal azok, akik rákos megbetegedéssel, akut fertőzéssel, súlyos vesebetegséggel vagy lázzal küzdenek, vagy bármilyen más egészségügyi problémájuk van.

Otthoni nyirokmasszázst alkalmazó idős nő nyomkodja a vállát.
Az otthoni nyirokmasszázsból rengeteg előnyöd származhat.
Fotó: Getty Images

Így végezz otthon nyirokmasszázst!

Először is győződj meg róla, hogy van otthon valamilyen olaj vagy krém, amivel hetente akár 3-4 alkalommal is megmasszírozhatod magadat. A nyomásokat mindig felfelé, a nyirokcsomók irányába végezd, a teljes folyamat körülbelül 15 percig tart. A masszázst követő 48 órában próbáld kerülni a cukrot, az alkoholt, a glutént és a nátriumot, illetve koncentrálj a hidratálásra.

  • Arc: tisztítsd meg az arcodat, és kezdd el a kezedet lefelé végighúzni a nyakadon, majd az állkapocs vonala mentén tegyél kifelé irányuló mozdulatokat. Ezt követően az orrodtól a szemed alatt a füledig simítsd végig többször az arcodat, végül pedig a homlokodon belülről kifelé tégy apró, finom mozdulatokat.
  • Felsőtest: a tükör előtt nyomd meg a kulcscsont alatti területet a váladék távozásához, majd mindkét hónaljadat nyomd meg 3-szor. Ezt követően jöhetnek a karok, amelyeken a könyöködtől a válladig haladj végig enyhe nyomásokkal, majd a tenyereiddel fejts ki enyhe erőt a csípőcsontod közötti területre, és kezdj el körözni. Végül csípd össze az egész hasi régiót, míg a bőröd enyhén rózsaszínűre nem vált.
  • Alsótest: a combod és a medencéd találkozásánál végezz finom, pumpáló masszázst, majd jöhet a lábfej és a boka. Haladj végig gyengéd mozdulatokkal a lábfejedtől a bokádig, ezt követően pedig folytasd a vádlid közepéig. A boka és a térdhajlat között, lentről felfelé nyomkodd végig a vádlidat, majd a combodat a térdedtől a lágyékodig.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

