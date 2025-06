Szívéhez kapott a királyi család, lovasbalesetet szenvedett Katalin hercegnő

Katalin-Amália hercegnő, Willem-Alexander holland király és Maxima királyné legidősebb lánya kórházba került egy lovasbalesetet követően - erősítette meg a holland királyi palota.

Fotó: LALO YASKY / BESTIMAGE / Fotó: Northfoto

A palota honlapján június 10-én, kedden közzétett közleményben a tisztviselők megosztották, hogy a 21 éves holland trónörökös elesett a lovával.

„Az orániai hercegnő ma eltörte a felkarját, miután leesett a lováról. Műtétre kerül az UMC Utrechtben. Amint kiderül, hogy milyen következményei lehetnek a hivatalos kötelezettségekre és egyéb megállapodásokra nézve, további információk következnek” - állt a közleményben.

Bár a palota nem adott további információkat, a Hello! és a Daily Express is arról számolt be, hogy Amália hercegnő édesanyja, Maxima királynő kedden korán távozott a hágai Noordeinde-palotában a MIND Us Alapítvánnyal való találkozójáról.

A hercegnő régóta lovagol, a palota hivatalos honlapján pedig fotók láthatók Amália hercegnőről, amint Mojito nevű lován nyargal, és megjegyzik, hogy szabadidejében „szívesen lovagol, teniszezik és énekel”.

Nem Amália hercegnő az egyetlen olyan magas rangú uralkodó, akit az elmúlt években lovasbaleset ért. Anna hercegnő 2024 júniusában kórházba került agyrázkódással, amelyet feltehetően egy lóval való ütközés okozott a Gatcombe Park-i birtokán. A 74 éves Anna azt mondta, hogy egy hónappal a kórházba kerülése után „egyetlen dologra” sem emlékszik az incidensről - írja a People.