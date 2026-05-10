TOP5: megdöbbentő krimik és az érettségi, ezek sokkolták a héten az olvasóinkat

A héten több súlyos bűncselekményről is beszámoltunk. A Katzenbach-gyilkosságról, az egri feleséggyilkosságról és a döbröközi gyilkosságról is. Azonban ezeken felül mégis olvasóink leginkább az érettségire és annak nehézségeire voltak kíváncsiak.
Az idei magyar érettségi vizsga sok diáknak váratlan kihívásokat és összetett feladatokat tartogatott. A vizsga befejezése után voltak, akik megkönnyebbülten nyugtázták eredményüket, míg mások csalódottan értékelték saját teljesítményüket. Az idei vizsga ismét bebizonyította, hogy a végzős diákok komoly elkötelezettséggel készülnek a megmérettetésre: volt, aki túlélőcsomaggal érkezett, megint más szerencseszámokat vagy kabalákat hozott, míg néhányan humorral próbálták oldani a feszültséget. A feladatok azonban sokak szerint nem kímélték a vizsgázókat – meglepő kérdések, trükkös feladatok és összetett elemzések próbára tették a tudásukat. Most összegyűjtöttük a diákok saját élményeit és tapasztalatait az idei érettségiről, amiket lapunknak osztottak meg.
Az évek óta húzódó Katzenbach-gyilkosság másodfokú eljárása során hatályon kívül helyezték az ügyben született elsőfokú ítéletet és új eljárásra utasították az elsőfokú bíróságot, az ügyet másik tanács tárgyalja majd. A vádlottak azonban letartóztatásban maradnak. A korábbi labdarúgó meggyilkolásával kapcsolatos eljárás során már rengeteg könny és fájdalom tört felszínre, Curtis családja évek óta ebben a rémálomban él, és mindenki egyetlen ölelést kíván.
2016-ban egy nyíregyházi család életét borította fel egy tragikus incidens, amikor a román tüdőgyógyász főorvos, Dan S., rájuk támadt. A támadás során a hatéves ikerpár szeme előtt lőtte fejbe R. Máriát és a férjét, Lászlót. Mária azonnal életét vesztette, míg László súlyos, maradandó sérülésekkel élte túl az esetet; végül az orvost életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Úgy tűnik, hogy a tíz évvel későbbi időszakban a nyíregyházi gyilkos, aki a tragédia során elkövetett cselekmény miatt börtönben ül, teljesen megkattant, és döbbenetes leveleket ír a kormánynak.
A 62 éves Ágnestől lányai és barátai vettek végső búcsút, miután a saját férje, Ignác április 20-án meggyilkolta. Az egri feleséggyilkosság elkövetője tette után maga hívta a rendőröket és bevallotta: „Meggyilkoltam a feleségemet! Megérdemelte!” Ignácot azóta letartóztatták, és valószínűleg életfogytig tartó büntetés vár rá. Ágnest utolsó útjára a családja, Dóra és Szilvia megtörve, egymást támogatva kísérték el az egri temetőben május 7-én. Hamvait az urnafalba helyezték, amit végül lezártak, és köré virágokat helyeztek. A temetésen csak néhány közeli személy vett részt, Ágnes férje, Ignác rokonai azonban nem jelentek meg. A szertartás után kollégánk Dórával beszélgetett, aki elmondta, mit tenne, ha édesapja, aki jelenleg börtönben van, elhunyna. A tragédia mélyen megrázta az ismerősöket és rokonokat.
Sokkoló részletek derültek ki annak a nőnek a haláláról, akit a gyanú szerint az élettársa dobott egy kútba Tolna vármegyében. Emese eltűnését a szomszédok jelentették, és ennek nyomán derült fény az emberölésre. A döbröközi gyilkosság gyanúsítottját letartóztatták. Ahogyan korábban a Bors beszámolt róla, április 27-én a Tolna vármegyei Döbröközön egy kútban találták meg a holttestet. A nyomozás során kiderült, hogy a 57 éves asszonyt az ott élő élettársa ölte meg, akit az ügy kapcsán elfogtak és őrizetbe vettek.
