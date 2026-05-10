Hetvenhez közel is a színpadon és a vízen érzi otthon magát Szerednyey Béla

A budapesti esték hangulatát, a színház szeretetét és az összetartozás fontosságát ünnepli a Teréz Krt. 48. című dal, amely több, mint húsz művész együttműködésével született meg. A Játékszínben bemutatott különleges premier alkalmával adott interjút a Borsnak Szerednyey Béla, aki őszintén beszélt az életéről, a munkájáról és a hetvenes éveihez közeledő mindennapokról.

Szerednyey Béla: „A nézőkkel mindig kölcsönhatásban vagyok”

Szerednyey Béla Jászai Mari-díjas művész neve évtizedek óta összefonódik a magyar színházi élettel, létezése mára fogalommá vált a szakmában, hiszen megszámlálhatatlan szerep és legendás előadás kötődik hozzá. A művész a beszélgetés során arról is mesélt, hogyan képes ennyi év után is ugyanazzal a lelkesedéssel színpadra állni és századszor is megújulni.

Sokan kérdezik tőlem, miként lehet az, hogy Guinness-i magyar rekordom van, hogyan lehet ezerszer eljátszani egy darabot, például a Páratlan Páros című előadást és hogy nem unom el. A színház olyasvalami, amit nem lehet elunni, olyan, mint a foci, kicsit mindig más. Ráadásul a nézőkkel mindig kölcsönhatásban vagyok, ez mindenképpen örömet okoz és feltölt, lelkileg is rengeteget hozzám ad, mint például a vitorlázás

– fogalmazott. A színpad mellett a Balaton és a vitorlázás továbbra is fontos része az életének. Mint mondta, ez az a hobbi, amely teljesen kikapcsolja és új energiákkal tölti fel.

„Természetesen továbbra is része a vitorlázás az életemnek, ez egy abszolút kedvenc hobbi, ami nem maradhat ki soha, próbálom a színész-vitorlázó közösséget is egyben tartani” – árulta el mosolyogva.

„Amikor az ember már látja a hetest villogni”

Az idő múlásáról, különleges hobbikról és a változó fizikai terhelhetőségről is őszintén beszélt Szerednyey Béla színész.

Amikor az ember már látja a hetest villogni, akkor át kell gondolnia, hogy milyen sportot űz, milyen aktivitást vállal a hétköznapokban. Például a focit már ki kell hagynom sajnos, teljesen abbahagytam. Ez a bizonyos 8000 lépés, ami ebben a korban kötelező, az mindig meg van, van is egy okosórám, ami mindig gratulál nekem esténként az aktivitásomhoz

– nevetett a művész. Hozzátette, ma már sokkal tudatosabban figyel arra, hogy milyen mozgásformát választ.