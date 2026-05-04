"Borzalmas volt, lehozott az életről!" - Megszólalnak a vizsgázók, ez volt idén a magyarérettségin!

Az idei magyarérettségi ismét megmutatta, milyen komoly erőbedobással készülnek a végzős diákok: volt, aki túlélőcsomaggal érkezett, más kabalákkal, megint mások pedig humorral próbálták oldani a feszültséget. A feladatok azonban sokak szerint nem kímélték a vizsgázókat – meglepő nevek, trükkös kérdések és összetett elemzések tették próbára a tudást. Mutatjuk az idei érettségi tapasztalatait, amit a diákok maguk meséltek el lapunknak.

„Reménykedünk a jóban" – idén keményen próbára tette a diákokat az érettségi. Mutatjuk mi volt a diákok véleménye a magyarérettségi feladatokról!

„Sokkot kaptam, így első napra” – meglepő feladatok borzolták az érettségiző kedélyeket

Az írásbeli első részében szövegértési feladat és irodalmi műveltségi teszt várta a diákokat. A középpontban Jókai Mór életpályája állt, de a feladatlap ennél jóval szélesebb körű tudást követelt: szóképek felismerése, versrészletek sorrendbe állítása, szereplők azonosítása és rímképletek elemzése is szerepelt a kérdések között. Többen külön kiemelték, hogy nemcsak a tartalom, hanem a megfogalmazás is nehézséget okozott.

"Túlélő üzemmódba kapcsoltam"

Két részből állt a vizsga: először egy szövegértési feladat és egy műveltségi teszt volt, majd esszét kellett írnunk. A kérdések nagyon nehezek voltak, ráadásul elég bonyolultan fogalmazták meg őket. Azért hoztam csokit és energiaitalt is, szóval teljesen túlélő üzemmódba kapcsoltam. Kedvenc részem nem igazán volt, az egész inkább szenvedés volt, de azért megugorható

– mondta Fanni, egy végzős diák.

"A felét sem fogtuk fel, és kicsit lehozott mindenkit az életről"

Szerintünk a tavalyi könnyebb volt. Őszintén szólva, nem is nagyon tudnánk elmondani, miről szólt az egész, mert a felét sem fogtuk fel, és kicsit lehozott mindenkit az életről, hogy nem novellát kaptunk. Azért reménykedünk a jóban, mindannyian zöld karkötőt kaptunk a tanárunktól, ami sokat segített a stresszoldásban

– mesélte egy háromfős baráti társaság, Lili, Toffi és Maja.

A vizsga előtti és alatti hangulat erősen megosztotta a diákokat: volt, aki teljesen kiborult, más inkább humorral próbálta túlélni a helyzetet.

"Borzalmas volt, sokkot kaptam így első napra” – hangzott el az iskola előtti kórusban.