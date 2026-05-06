Exkluzív - Curtis édesanyja: “Remélem, ma már megölelhetem a fiamat” - Curtis bátyja ma szabadulhat

Feszülten várja a Széki család a maratoni hosszúságú tárgyalássorozat végét. A tét hatalmas, hiszen a másodfokú bíróság ma hirdet jogerős ítéletet a híres Katzenbach-gyilkosság ügyében. Az ország figyelme a vádlottak padjára szegeződik, ahol Curtis bátyja, Széki Lajos sorsa dől el. A korábbi labdarúgó meggyilkolása miatt indult eljárás során már rengeteg könny és fájdalom felszínre tört, de a mai nap mindennél drámaibb lehet. A család évek óta ebben a rémálomban él, és most mindenki egyetlen ölelésért fohászkodik.

Curtis bátyja a börtönben szinte semmit sem tudott aludni az elmúlt éjjel. Feszülten várja a család az ítélethirdetést. Fotó: Gabor Zoltan / Bors

Curtis bátyja a rácsok mögött: "Nem sokat aludt az éjjel. Hamarosan ítélet"

„Lali nem akarta, hogy a börtönben így lássam” – Megszólalt az édesanya

Az ítélethirdetés előtt Széki Lajos édesanyja megtörte a csendet. A fájdalomtól meggyötört asszony könnyeivel küszködve beszélt a fiáról, akit évek óta nem szoríthatott magához.

Remélem, ma már megölelhetem az elsőszülött fiamat. Évek óta nem találkoztam vele. Lali nem akarta, hogy a börtönben így lássam. De ki sem bírtam volna. Évek óta tart ez a rémálom. Én tudom, hogy a fiam ártatlan. Ő egy nagyon jó ember és nagyon jó gyerek. Mindig a munkájának élt. Ő katona, nem gyilkos. Remélem, ma végre kiderül az igazság és találkozhatok végre a fiammal

– mondta reménykedve az édesanya.

Az asszony szavai jól tükrözik azt a kettősséget, amely a családot jellemzi: a mély fájdalmat és a töretlen hitet Lajos ártatlanságában. Számára ő nem a híres rapper testvére, hanem az elsőszülött gyermekét látja a rácsok mögött, akit hazavár.

Drámai beszélő a rácsok mögött: Betegség tizedeli a családot

Nemcsak az édesanya, hanem a testvérek is teljes vállszélességgel állnak Lajos mellett. Curtis középső bátyja, Széki Tibor lapunknak adott exkluzív interjújában elárulta, hogy az ítélethirdetés előtti napon még utoljára bementek a börtönbe egy drámai beszélőre.

Tegnap még bementünk hozzá egy utolsó beszélőre az ítélethirdetés előtt. Feleségével és fiával mentünk be. Sajnos a lánya nem tudott bejönni velünk, mert kórházba került. Mellhártyagyulladása van

– mesélte Tibor elcsukló hangon. A család felett tehát továbbra is gyülekeznek a felhők. Tibor hangsúlyozta, hogy a szeretet és az összefogás ereje tartja bennük a lelket:

Nagyon szeretik a gyerekek az édesapjukat és támogatják. Nemcsak a család, a barátok is. Együtt fogunk imádkozni ma a bátyámért.

Zamecsnik Tamás: „Eljárásjogi hibák történtek”

A jogi fronton dr. Zamecsnik Tamás védi Széki Lajost. Az ismert sztárügyvéd korábban is jelezte, hogy az elsőfokú eljárás során olyan súlyos hibák történhettek, amelyek alapján a hatályon kívül helyezés lenne az egyetlen jogszerű döntés. A védelem szerint a kételynek a vádlott javára kellene szolgálnia, és bíznak abban, hogy a másodfokú bíróság helyreállítja az igazságszolgáltatásba vetett hitet.