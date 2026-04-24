Rossz hírt közölt a Ryanair, erre kell készülni

Az ír fapados légitársaság, a Ryanair bejelentette, hogy október 24-én bezárja berlini bázisát, kivonja a német fővárosban állomásozó hét repülőgépét, és mintegy felére csökkenti járatainak számát a magas működési költségek miatt.

Fotó: ShowRecMedia

A Ryanair így indokolta a döntést

A társaság közlése szerint a Berlin Brandenburg Airport (BER) repülőtérről továbbra is közlekednek majd járatok, azonban nem Németországban állomásozó gépekkel. A döntés nyomán a Ryanair utasforgalma a berlini repülőtéren 2027-re várhatóan mintegy felére csökken, 4,5 millióról 2,2 millióra.

A légitársaság a lépést a repülőtér tervezett díjemeléseivel indokolta. Állítása szerint a BER üzemeltetője 2027 és 2029 között további 10 százalékkal növelné a díjakat, miközben azok a koronavírus-járvány óta már mintegy 50 százalékkal emelkedtek. A repülőtér üzemeltetője ezt visszautasította, hangsúlyozva, hogy ilyen mértékű emelést nem terveznek, és meglepetésként érte őket a bejelentés; a felek jelenleg is tárgyalnak.

Eddie Wilson, a Ryanair németországi vezetője szerint "a német légiközlekedés nem versenyképes", és hiányzik az ágazatot terhelő adók és magas repülőtéri díjak csökkentésére irányuló kormányzati stratégia. A cég figyelmeztetett, hogy Németország emiatt forgalmat, összeköttetéseket, munkahelyeket és kereskedelmi lehetőségeket veszíthet.

A Ryanair közölte: a Berlinben állomásozó hét repülőgépet alacsonyabb költségű, légiközlekedési adót nem alkalmazó uniós országok - például Svédország, Szlovákia, Albánia és Olaszország - repülőtereire csoportosítják át. A személyzet számára a vállalat más európai állomáshelyeken kínál munkalehetőséget.

A német légiközlekedési piac a járvány utáni helyreállásban elmarad több európai országtól, amit iparági szereplők a viszonylag magas költségekkel magyaráznak. Más diszkont légitársaságok, köztük az EasyJet és a Wizz Air szintén csökkentették németországi kapacitásaikat. A német kormánykoalíció ugyanakkor tervezi a légiközlekedési adó mérséklését 2026 közepétől.