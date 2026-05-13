Rejtélyes haláleset: három nő holttestét emelték ki a vízből

Három nő holttestét emelték ki ma reggel a tengerből Brightonban.

Három női holttestet találtak a tengerben

Szerda reggel 5:45 körül riasztották a mentőszolgálatokat, miután aggodalmak merültek fel a nők jólétével kapcsolatban. A holttesteket a Madeira Drive közelében találták meg, majd emelték ki a vízből.

Adam Hays főfelügyelő egy közleményben úgy fogalmazott:

Ez egy tragikus eset, és gyorsan haladó nyomozás folyik a három nő személyazonosságának megerősítése és a történtek pontos körülményeinek feltárása érdekében.

Hozzátette, arra kéri a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, hogy a mentőszolgálatok zavartalanul végezhessék a munkájukat. Megnyugtatta a közvéleményt, hogy amint új információk állnak rendelkezésre, azokat is közzéteszik.

A helyszínre mentőcsónak és helikopter is érkezett, a parton több rendőrautó és furgon állt. A rendőrök a területet lezárták, és a holttesteket narancssárga takaróval védték a nyilvánosság elől - írja a Metro.

