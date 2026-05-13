Mentőhelikopter landolt a helyszínen: az anyósülésen vesztette eszméletét az idős asszony

Mentőhelikopter és esetkocsi is érkezett a helyszínre, miután minden előzmény nélkül eszméletét vesztette egy idős asszony Veszprém vármegyében. Egy házaspár éppen hazaérkezett, amikor az anyósülésen ülő feleség hirtelen rosszul lett. Az út során a nő végig a férjével beszélgetett, a kiszállás előtt azonban már nem válaszolt a párjának, és felébreszteni sem lehetett, ezért a rémült férfi a mentők segítségét kérte.
Perceken belül mentőhelikopter, majd esetkocsi érkezett a helyszínre. Bajtársaink azonnal emelt szintű újraélesztésbe kezdtek, ami az időben érkezett segítségnek és a mentők összehangolt csapatmunkájának köszönhetően számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért
- osztották meg a részleteket az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán, kiemelve, a beteget az állapotstabilizálást követően kórházba szállították.
