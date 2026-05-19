Brutális tömegkarambol Pécsen: Lezárták az utat

Egymásnak ütközött három személyautó Pécsen, a Pécsváradi úton, a Koksz utca közelében. A város hivatásos tűzoltói két járművet áramtalanítottak, a harmadikat - egy elektromos gépkocsit - pedig hőkamerával vizsgálják a karambol következtében.
A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
