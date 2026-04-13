Hableány-katasztrófa: kiderült, átaludták a hajósok a Duna legsúlyosabb balesetét

Mint azt a Bors megírta, 2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor, a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a dél-koreai turistákat szállító sétahajót, a Hableányt. A baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, ám a halálos áldozatok száma bizonyosan magasabb eggyel, ugyanis egy személyt azóta is eltűntként tartanak nyilván.
Külön eljárásban kezelik annak a hajóskapitánynak az ügyét, aki a Viking Idun szállodahajót irányította a baleset idején. Az ukrán T. Fedirt segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, amiért percekkel a baleset után a helyszínen hajózott, de nem vett részt a mentésben, hanem nemes egyszerűséggel áthaladt a már a mederfenékre süllyedt Hableány felett. A férfi azzal védekezik, hogy nem tudott róla, hogy emberek kerültek a vízbe.
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon a tervek szerint ma egy tanút hallgattak volna ki személyesen, ám ő – külföldön végzett munkára hivatkozva- nem jelent meg. A tárgyalás így iratismertetéssel folytatódott. Vizi Veronika bírónő a nyomozati szakban tett tanúvallomásokat olvasott fel, többek között Viking Idun másodkapitányáét. A férfi elmondta, hogy a tragédia idején nem volt szolgálatban.
- Aludtam, és nem is ébredtem fel semmilyen zajra, ami arra utalt volna, hogy a hajónk balesetet szenvedett. A baleset után nem tudom, mikor indult tovább a hajó, de azt tudom, hogy a hatóság engedélyével tette. A hajót Mohácsnál vettem át. A recepciós később csak annyit mondott, hogy baleset történt, de nem részletezte.
A férfi a saját bevallása szerint nem kapott arra utasítást, hogy részt vegyen a mentésben. Azt később sem említették neki, hogy az ütközésnek halálos áldozatai is vannak. A hajó ugyan van riasztó, de a tanú nem hallotta, hogy az működésbe lépett volna.
Egy következő tanú elmondta, hogy az ő feladata a matrózok munkájának ellenőrzése. A baleset idején egy hónapja dolgozott a Viking Idunon. A baleset bekövetkeztekor ugyancsak aludt. A történtekből semmit sem észlelt, és nem is szólt neki senki.
Az orosz nyelvű tolmács segítségével, otthonában tartózkodó, csak internetes kapcsolat formájában jelen levő T. Fedir elmondta, ha jelzést kapott volna, hogy baleset történt, azonnal intézkedett volna.
Az egyik következő tanú a Viking Sygyn dolgozója. A baleset idején 3 éve dolgozott a Sygyn kapitányával, de akkor éppen az Idunon teljesített szolgálatot.
Egy újabb tanú a Viking Idun szállodahajón dolgozott. A vádlott nem is értette, miért releváns az ő vallomása, de a bíróság ettől függetlenül felolvasta.
Szóltam a kapitánynak, hogy valakik láttak valakit a vízben. Ő megjegyezte, hogy senkit se látott. Ezután én magam is körülnéztem, de senkit nem láttam.
A vádlott leszögezte, hogy ő maga kommunikált a Sigyn szállodaigazgatójával, de csak annyit tudott meg, hogy baleset történt, arról nem értesült, hogy emberek kerültek a vízbe.
- Senkitől nem kaptam jelzést arról, hogy emberek vannak a vízben – jelentette ki a férfi.
Az ügyben a következő tárgyalást májusban tartják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.