Hableány-katasztrófa: kiderült, átaludták a hajósok a Duna legsúlyosabb balesetét

Mint azt a Bors megírta, 2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor, a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a dél-koreai turistákat szállító sétahajót, a Hableányt. A baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, ám a halálos áldozatok száma bizonyosan magasabb eggyel, ugyanis egy személyt azóta is eltűntként tartanak nyilván.

Tanúvallomásokat olvastak fel a bíróságon, a Hableány katasztrófájának ügyében

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Külön eljárásban kezelik annak a hajóskapitánynak az ügyét, aki a Viking Idun szállodahajót irányította a baleset idején. Az ukrán T. Fedirt segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, amiért percekkel a baleset után a helyszínen hajózott, de nem vett részt a mentésben, hanem nemes egyszerűséggel áthaladt a már a mederfenékre süllyedt Hableány felett. A férfi azzal védekezik, hogy nem tudott róla, hogy emberek kerültek a vízbe.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon a tervek szerint ma egy tanút hallgattak volna ki személyesen, ám ő – külföldön végzett munkára hivatkozva- nem jelent meg. A tárgyalás így iratismertetéssel folytatódott. Vizi Veronika bírónő a nyomozati szakban tett tanúvallomásokat olvasott fel, többek között Viking Idun másodkapitányáét. A férfi elmondta, hogy a tragédia idején nem volt szolgálatban.

A Hableány sétahajó kiemelése a Dunából. Fotó: Kurucz Árpád

- Aludtam, és nem is ébredtem fel semmilyen zajra, ami arra utalt volna, hogy a hajónk balesetet szenvedett. A baleset után nem tudom, mikor indult tovább a hajó, de azt tudom, hogy a hatóság engedélyével tette. A hajót Mohácsnál vettem át. A recepciós később csak annyit mondott, hogy baleset történt, de nem részletezte.

A férfi a saját bevallása szerint nem kapott arra utasítást, hogy részt vegyen a mentésben. Azt később sem említették neki, hogy az ütközésnek halálos áldozatai is vannak. A hajó ugyan van riasztó, de a tanú nem hallotta, hogy az működésbe lépett volna.

Az egyik tanú kimentette magát a bíróságon Fotó: Bors

Egy következő tanú elmondta, hogy az ő feladata a matrózok munkájának ellenőrzése. A baleset idején egy hónapja dolgozott a Viking Idunon. A baleset bekövetkeztekor ugyancsak aludt. A történtekből semmit sem észlelt, és nem is szólt neki senki.

Az orosz nyelvű tolmács segítségével, otthonában tartózkodó, csak internetes kapcsolat formájában jelen levő T. Fedir elmondta, ha jelzést kapott volna, hogy baleset történt, azonnal intézkedett volna.