„Talán a szerelem meggyógyítja a lányomat" - reménykedik a transzplantáció után Elizabet anyukája

Három év kőkemény küzdelem, fájdalmas kezelések és egy sorsdöntő csontvelő-transzplantáció után végre felcsillant a remény a 14 éves Elizabet számára. Édesanyja, Zsuzsa mesélt arról a csodás hétvégéről, amit végre a kórházi falakon kívül tölthettek. Elárulta: egy különleges fiú is segíti a lányt abban, hogy legyen ereje a teljes felépüléshez.
A Bors olvasói már korábban is figyelemmel kísérhették Elizabet küzdelmét, hiszen lapunkban többször beszámoltunk a kislány állapotáról: a leukémia elleni harc legnehezebb szakaszairól, a kimerítő kezelésekről és arról a bizonytalansággal teli időszakról, amikor édesanyja még csak reménykedett, hogy lánya jobban lesz.
Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a leukémiával vívott harcában Elizabet. A fiatal lány, aki az elmúlt években többször is megjárta a poklot, nemrég egy teljes hétvégét otthon tölthetett. Édesanyja, Zsuzsa hangján hallatszik a megkönnyebbülés, bár az aggodalom még ott bujkál a szavaiban.
Ez nekünk olyan volt, mint egy kitüntetés! Még az osztályról sem engedtek le eddig, de most engedélyt kaptunk, hogy hazamenjünk, most még a régi albérletbe. Elizabet nem vágyott semmi extrára, csak a saját ágyában akart aludni, a saját szobájában lenni
- emlékszik az édesanya.
Bár a kezelések miatt Elizabet hamar elfárad, az élete kezd visszatérni a rendes kerékvágásba. Három év után először fordul elő, hogy este 11-kor ő kéri a lámpaoltást és mélyen, nyugodtan alszik. Korábban a kemoterápiák és a folyamatos éjszakai ellátás miatt felborult a ritmusa.
A gyógyulás útján azonban nemcsak az orvosok és az új donorsejtek segítenek, hanem egy érzelem is, ami minden gyógyszernél többet ér. Elizabet szívét ugyanis elrabolta egy fiatal fiú, aki a legnehezebb órákban is tartotta benne a lelket.
Pisti egy régi barátunk, aki az első betegség alatt is végig mellettünk volt. A fiú azóta is fogja a kezét, ha máshogy nem, telefonon keresztül. Akármilyen rosszul van Eliza, ha Pistikével beszél, azonnal mosolyogni kezd. Van egy saját nyelvük, ami minden fájdalmon átsegíti
- mesélte boldogan Zsuzsa.
Miközben Elizabet a júniusi záróvizsgáira készül - mert, bár beteg, az álmait nem adja fel és középiskolába akar menni - az édesanyja egy másik fronton is küzd. Olyan albérletet keres, ahol gyermeke steril körülmények között, biztonságban gyógyulhat tovább, ahol lenne egy kis kert, mert szeretne friss, egészséges zöldséget és gyümölcsöt termeszteni.
Csak egy biztonságos helyet szeretnék, ahol nem kell rettegnem a fertőzésektől és ahol a kisfiam, Bence is nyugodtan játszhat a nővérével
- tette hozzá az édesanya, aki minden erejével azon van, hogy a család végre valódi, tiszta otthonra találjon.
Szerdán egy újabb fontos vizsgálat, egy csontvelőbiopszia vár a lányra, ami megmutatja, pontosan hogyan dolgoznak az új sejtek. Az orvosok szerint, ha minden jól megy, egy hónap múlva végleg elhagyhatják a kórházat. Zsuzsa a stressz miatt néha még remegő gyomorral ébred, de most bizakodóbb, mint valaha: hiszi, hogy Elizabet története ezúttal a végleges gyógyulással zárul.
Elizabet és családja nem maradt magára a bajban. A gyógyulás útján és a mindennapi terhek könnyítésében kiemelt szerepet játszik a Kosztyu Ádám Emlékére Alapítvány. A család számára ez a segítség most mindennél többet ér, hiszen a három éve tartó küzdelem felemésztette a tartalékaikat.
Az alapítványi háttér adja meg azt a biztonságot Zsuzsának, hogy az albérletkeresés és a gyerekek taníttatása mellett is csak a legfontosabb célra, lánya teljes felépülésére koncentrálhasson.
Nagyon jól jött a segítség, most már nem kell azon remegnem, miből teremtjük elő a kauciót vagy a biztonságos otthont
- tette hozzá az édesanya, hálát adva mindazoknak, akik mellettük állnak ebben a kritikus időszakban.
Amiben még segítségre lenne szükségük, az egy megbízható főbérlő, ha lehet, egy kis kertes házat szeretnének bérelni, a debreceni kórház közelében.
