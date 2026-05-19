„Talán a szerelem meggyógyítja a lányomat" - reménykedik a transzplantáció után Elizabet anyukája

Három év kőkemény küzdelem, fájdalmas kezelések és egy sorsdöntő csontvelő-transzplantáció után végre felcsillant a remény a 14 éves Elizabet számára. Édesanyja, Zsuzsa mesélt arról a csodás hétvégéről, amit végre a kórházi falakon kívül tölthettek. Elárulta: egy különleges fiú is segíti a lányt abban, hogy legyen ereje a teljes felépüléshez.

Transzplantáció után most először hagyhatta el a kórházat Eliza / Fotó: beküldve

Transzplantáció után: „Talán a szerelem gyógyítja meg a lányomat"

A Bors olvasói már korábban is figyelemmel kísérhették Elizabet küzdelmét, hiszen lapunkban többször beszámoltunk a kislány állapotáról: a leukémia elleni harc legnehezebb szakaszairól, a kimerítő kezelésekről és arról a bizonytalansággal teli időszakról, amikor édesanyja még csak reménykedett, hogy lánya jobban lesz.

Elizabet most kimenőt kapott a kórházból

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a leukémiával vívott harcában Elizabet. A fiatal lány, aki az elmúlt években többször is megjárta a poklot, nemrég egy teljes hétvégét otthon tölthetett. Édesanyja, Zsuzsa hangján hallatszik a megkönnyebbülés, bár az aggodalom még ott bujkál a szavaiban.

Ez nekünk olyan volt, mint egy kitüntetés! Még az osztályról sem engedtek le eddig, de most engedélyt kaptunk, hogy hazamenjünk, most még a régi albérletbe. Elizabet nem vágyott semmi extrára, csak a saját ágyában akart aludni, a saját szobájában lenni

- emlékszik az édesanya.

Bár a kezelések miatt Elizabet hamar elfárad, az élete kezd visszatérni a rendes kerékvágásba. Három év után először fordul elő, hogy este 11-kor ő kéri a lámpaoltást és mélyen, nyugodtan alszik. Korábban a kemoterápiák és a folyamatos éjszakai ellátás miatt felborult a ritmusa.

Zsuzsa meglepte gyermekeit és elvitte őket a Tropikáriumba / Fotó: beküldött

A titkos fegyver: Az első szerelem

A gyógyulás útján azonban nemcsak az orvosok és az új donorsejtek segítenek, hanem egy érzelem is, ami minden gyógyszernél többet ér. Elizabet szívét ugyanis elrabolta egy fiatal fiú, aki a legnehezebb órákban is tartotta benne a lelket.

Pisti egy régi barátunk, aki az első betegség alatt is végig mellettünk volt. A fiú azóta is fogja a kezét, ha máshogy nem, telefonon keresztül. Akármilyen rosszul van Eliza, ha Pistikével beszél, azonnal mosolyogni kezd. Van egy saját nyelvük, ami minden fájdalmon átsegíti

- mesélte boldogan Zsuzsa.