KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Világéletében azt gondolta, hogy körülötte forog a Föld" – lánya elárulta, mit tett az egri feleséggyilkos, miután végzett Ágnessel

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 20:00
feleségrendőrség
Ignác brutális kegyetlenséggel végezte ki a feleségét Ágnest, majd maga hívta a rendőröket. Lányuk, Dóra szerint semmilyen megbánást nem tanúsított az apja, sőt, közölte a rendőrökkel, hogy a nő megérdemelte azt, amit kapott. Ágnest a napokban eltemették, míg az egri feleséggyilkosság gyanúsítottját letartóztatták.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Bestiális kegyetlenséggel végezte ki 62 éves feleségét Ignác. A házaspár Egerben egy csendes környéken a Kiskanda utcában lakott az egyik társasházban. Évekig tőlük volt hangos az épület, ugyanis a férfi betegesen féltékeny volt a feleségére, ám most örökre elcsendesedett a ház, ugyanis Ignác végül kioltotta a neje életét. Lányuk, Dóra mesélte el korábban lapunknak az egri feleséggyilkosság sokkoló részleteit, majd megtudtuk tőle azt is, hogy apja mit tett, miután a rendőrök elfogták.

egri feleséggyilkosság
Egri feleséggyilkosság: Ignác még akkor sem állt le, miután már meghalt Ágnes Fotó: MATE KRISZTIAN

Egri feleséggyilkosság: cseppnyi megbánás sem volt a férfiban

Ahogyan arról a Bors beszámolt, április 20-án rendőrök lepték el a Kiskanda utcát. Akkor már a szomszédok is sejtették, hogy nagyon nagy baj történt. A 62 éves Ágnest saját férje, Ignác gyilkolta meg az otthonukban. A férfi betegesen féltékeny volt a feleségére, így teljesen elszigetelte mindenkitől. Egy évvel ezelőtt már féltékenységében majdnem meggyilkolta a nőt. Akkor a felismerhetetlenségig verte és fojtogatta, Ágnes kórházba került. Ám végül mégis úgy döntött, hogy visszamegy a férjéhez. Ez végzetes döntésnek bizonyult. 

egri feleséggyilkosság
Színészkedett a sajtó képviselőinek, hogy megsajnálják Fotó: Fotó: heol.hu/Pap Zsolt

A tragédia napján Ignác éppen vásárlásból tért haza, amikor meghallotta, hogy Ágnes valakivel telefonál. A férfi annyira ideges lett, hogy magához vette azt a dekorációs céllal kihelyezett téglát, amit még a nő talált és festett ki színes festékkel, és fejbe verte vele a nőt. Ágnes azonnal meghalt. A férfiban fékezhetetlen düh tombolt. Először átment a másik szobába és összetörte a szekrényeket, majd visszament a felesége testéhez. Lányuk szerint addig verte a fejét a téglával, amíg édesanyja felismerhetetlenné nem vált. Ez után magához vette a fém, 50 centis cipőkanalukat, amivel meggyalázta a felesége testét… Mindezt olyan erővel tette, hogy több belső szerve és csontja is eltörött. Ignác végül hívta a rendőrséget és közölte: „Meggyilkoltam a feleségemet! Megérdemelte!”

egri feleséggyilkosság
Dóra szerint édesanyja már jól van, mert végre többet nem bánthatja az apja őt Fotó: Bors

Dóra elmondása szerint apja egyáltalán nem mutatott megbánást. Sőt, élvezte, hogy mindenki vele foglalkozik. 

 Ő maga hívta a rendőröket, de végül nem engedte be őket az ajtón

 – mondta Dóra.  

"Be kellett törniük az ajtót, majd apát a konyhában teperték le és bilincselték meg. Azt mondta nekik, hogy anya megérdemelte azt, amit kapott… Egyáltalán nem volt benne semmilyen megbánás, és azóta sincs benne. Amikor bevitték a fogdára, akkor is pofátlanul viselkedett. Azt gondolta, hogy az összes rendőr érte van, őt kell kiszolgálják. Azt mondta nekik, nem sokkal a gyilkosság után, hogy rendeljenek neki kaját. Egyáltalán hogy tud ilyen után enni, másrészt, hogyan képzeli, hogy mindenki az ő szolgálja?! Világéletében azt gondolta, hogy körülötte forog a Föld" – idézte vissza a Borsnak a megrázó mondatokat Dóra.

A lány szerint, amikor az apját a bíróságra vitték a letartóztatására, akkor is utasítgatta a rendőröket, és megjátszotta magát a sajtóképviselőinek. 

Nagyon mérgező személy. Remélem életfogytiglanit kap azért, amit tett, mert ő ezt érdemli! 

– zárta. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu