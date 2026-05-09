"Világéletében azt gondolta, hogy körülötte forog a Föld" – lánya elárulta, mit tett az egri feleséggyilkos, miután végzett Ágnessel

Bestiális kegyetlenséggel végezte ki 62 éves feleségét Ignác. A házaspár Egerben egy csendes környéken a Kiskanda utcában lakott az egyik társasházban. Évekig tőlük volt hangos az épület, ugyanis a férfi betegesen féltékeny volt a feleségére, ám most örökre elcsendesedett a ház, ugyanis Ignác végül kioltotta a neje életét. Lányuk, Dóra mesélte el korábban lapunknak az egri feleséggyilkosság sokkoló részleteit, majd megtudtuk tőle azt is, hogy apja mit tett, miután a rendőrök elfogták.

Egri feleséggyilkosság: Ignác még akkor sem állt le, miután már meghalt Ágnes

Egri feleséggyilkosság: cseppnyi megbánás sem volt a férfiban

Ahogyan arról a Bors beszámolt, április 20-án rendőrök lepték el a Kiskanda utcát. Akkor már a szomszédok is sejtették, hogy nagyon nagy baj történt. A 62 éves Ágnest saját férje, Ignác gyilkolta meg az otthonukban. A férfi betegesen féltékeny volt a feleségére, így teljesen elszigetelte mindenkitől. Egy évvel ezelőtt már féltékenységében majdnem meggyilkolta a nőt. Akkor a felismerhetetlenségig verte és fojtogatta, Ágnes kórházba került. Ám végül mégis úgy döntött, hogy visszamegy a férjéhez. Ez végzetes döntésnek bizonyult.

Színészkedett a sajtó képviselőinek, hogy megsajnálják

A tragédia napján Ignác éppen vásárlásból tért haza, amikor meghallotta, hogy Ágnes valakivel telefonál. A férfi annyira ideges lett, hogy magához vette azt a dekorációs céllal kihelyezett téglát, amit még a nő talált és festett ki színes festékkel, és fejbe verte vele a nőt. Ágnes azonnal meghalt. A férfiban fékezhetetlen düh tombolt. Először átment a másik szobába és összetörte a szekrényeket, majd visszament a felesége testéhez. Lányuk szerint addig verte a fejét a téglával, amíg édesanyja felismerhetetlenné nem vált. Ez után magához vette a fém, 50 centis cipőkanalukat, amivel meggyalázta a felesége testét… Mindezt olyan erővel tette, hogy több belső szerve és csontja is eltörött. Ignác végül hívta a rendőrséget és közölte: „Meggyilkoltam a feleségemet! Megérdemelte!”

Dóra szerint édesanyja már jól van, mert végre többet nem bánthatja az apja őt

Dóra elmondása szerint apja egyáltalán nem mutatott megbánást. Sőt, élvezte, hogy mindenki vele foglalkozik.

Ő maga hívta a rendőröket, de végül nem engedte be őket az ajtón

– mondta Dóra.