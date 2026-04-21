"Belemosolyognék a szemébe!" - Egri feleséggyilkosság: Ignác azt ölte meg, aki megmentette az életét

Brutális gyilkosság történt Eger egyik kifejezetten csendes részén, a Kiskanda utcában, hétfőn (ápr. 20.) este nyolc körül. Este az egyik társasházban figyeltek fel hangos üvöltésre a helyiek. Kiderült, hogy szörnyű tragédia történt, ugyanis megöltek egy 62 éves asszonyt, Ágnest. Hamar kiderült, hogy a tettes nem más, mint a férje, Ignác. Kollégáinknak az egri feleséggyilkosság helyszínén, azaz egyenesen a lakásban adott exkluzív interjút a házaspár lánya, Dóra.

Itt történt az egri feleséggyilkosság. A rendőrség betörte a lakás ajtaját. Fotó: MATE KRISZTIAN

Egri feleséggyilkosság: „Tudtuk, hogy meg fogja ölni anyát”

A Kiskanda utca kedden már csendes, ám pár órával korábban rendőrautók és mentőautók lepték el a környéket. Az egyik társasház harmadik emeletén történ a tragédia, ahová megérkezve láthatjuk, hogy a kis lakás ajtaja félig be van törve. Dóra és férje éppen akkor érkezett, hogy a brutális gyilkosság után kitakarítsák a házaspár lakását, rendet rakjanak. Ekkor mesélte el lapunknak, mi történt hétfő este az édesanyjával.

Dóri még egyszer szeretne találkozni az édesapjával, hogy belemosolyogjon a szemébe Fotó: MATE KRISZTIAN

Az egyik szomszédtól kaptam a hírt, hogy már megint probléma van, és ő már sejtette, hogy anyukám életét veszítette

- kezdte lapunknak Dóra, aki a takarítás miatt maszkot és gumikesztyűt viselt a lakásban. - Hívtam a segélyhívót és olyan illetékeshez kapcsoltak, aki közölte, hogy meghalt édesanyám. Ki is jöttek hozzánk és akkor egy kicsivel többet tudtunk meg, de még nem közölték a részleteket…

Dóri szerint az édesapja mindenkivel agresszív volt. Várható volt, hogy megöli az anyját. Fotó: MATE KRISZTIAN

Ignác vélhetően féltékenység miatt verte agyon téglával a feleségét.

Tulajdonképpen a szobában egy téglával verte péppé. Felismerhetetlenségig ütlegelte őt

– folytatta Dóri. - A férjem jött ide először, magunkhoz vettük a kutyát. Kiderült, hogy apa hívta a rendőrséget és azt mondta: „Meggyilkoltam a feleségem! Megérdemelte, ennek így kellett lennie!” Ő tulajdonképpen erre büszke volt. Igaz, anyu tett olyan dolgot, amit nem kellett volna, de nincs olyan indok, amiért valaki ilyet érdemel... Ugye apa hívta a rendőrséget, de amikor kiértek mégsem engedte be őket. Be kellett törniük az ajtót.

A 62 éves Ágnes szeretett kézműveskedni. Ő találta a téglát is, amit végül az élete kioltására használt a férje.

Ő sokat kézműveskedett, ki is festette szép színesre ezt a téglát. Amikor bejöttek a rendőrök, megbilincselték aput és elvitték. A fogdán van jelenleg. Nem beszéltünk még vele. Én őszintén nagyon bízom benne, hogy életfogytiglanit kap ezért, amit tett. Haragszom rá, mert mi így éltünk. Ráadásul 2025-ben is történt már hasonló, de akkor mégis visszajött anyu. Én már akkor mondtam a férjemnek, hogy be fogja fejezni, meg fogja ölni őt. Apa nárcisztikus, és személyiségzavara is van. Szedett gyógyszert is. Amikor gyerekek voltunk, volt egy öngyilkossági kísérlete, de anya akkor megmentette.

Dóra még utoljára szeretne találkozni az apjával és a szemébe nézni.

Amikor megtudtam, nagyon hullámzó volt érzések voltak bennem, mert igazából számítottam erre. Anyu már végre nyugalomban van, most már senki sem bántja őt. Apával pedig egyszer még beszélni akarok, belenézni a szemébe. Belemosolyognék a szemébe, hogy végre oda került, ahová való. Annyi embert bántalmazott, hogy kell, hogy végre valaki felelősségre vonja

– zárta szavait Dóri.