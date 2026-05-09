A Fradi jobban bírta, bombagól döntött a Magyar Kupa döntőjében

Mindössze két magyar játékos kapott helyet a Ferencváros kezdőcsapatában a Zalaegerszeg ellen, Robbie Keane vezetőedző kilenc posztra is légióst jelölt. A kapuban szokás szerint Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, rajta kívül támadóként Gruber Zsomborra számított a hazai futballistái közül - az argentin Mariano Gómez is szerepelt a védelemben, ő nemrég kapta meg a magyar állampolgárságot. A kupasorozatra nem érvényes az "ötmagyaros szabály", ennek ellenére a másik oldalon a portugál Nuno Campos hat hazai játékosra számított a Fradi-ZTE Magyar Kupa döntőben.

A Fradi-ZTE döntő hosszabbítás után dőlt el Fotó: Kurucz Árpád

Az első félidő kiegyenlített, és óvatos játékot hozott. Minden az átlagos kupadöntőket idézte, egyik csapat sem vállalt felesleges kockázatot. Sokáig igazi helytetet sem láttunk. A 76. percben Kiss Bence tört kapura középen, 20 méterről a lőtt, a labda a bal felső sarok mellett hagyta el a játékteret. Tíz perccel később O'Dowda fejelt kapura, a labda a jobb sarokba tartott és Gundel-Takács bravúrral ütötte szögletre. A rendes játékidőben nem esett gól, következett a kétszer 15 perc hosszabbítás.

Fradi-ZTE: Kései gól döntött

A 93. perben büntetőhöz jutott a Fradi: Amato eltalálta Corbu lábát a 16-os bal oldalán. A 11-est Yusuf végezte el, és a kapus lábbal védte a lövést. A 111. percben már nem volt ellenszer, az FTC gólt szerzett: Abu Fani szöglete után Raemaekers 15 méterről egyből lőtt, a kapus nem számított a lövésre, és a labda a léc alá vágódott. Bombalövés volt, remek megoldással, de a szöglet előtt elaludt a teljes zalai védelem a kapussal együtt.