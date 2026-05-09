Stana Alexandra egy helikopterből lógott ki - Fotó

A Dancing with the Stars műsorában vált a nézők kedvencévé Stana Alexandra. az eddigi összes évadban színpadra állt, többek közt Marics Peti és Kucsera Gábor partnereként is. A csodaszép táncosnő ezt követően A Nagy Duettben csillogtatta meg a tudását, ám ezúttal a hangjával bizonyíthatott Galambos Lajossal karöltve.
Stana Alexandra azonban nemcsak a tévéképernyőkön tűnik fel gyakran, hanem közösségi oldalán is igazán aktív. Nemrég egy olyan fotót osztott meg a rajongóival, hogy attól mindenki álla leesett. A gyönyörű táncosnő egy csodás, fekete, csipkékkel és fodrokkal díszített ruhában pózolt a kamera előtt, mégpedig egy helikopterből kilógva! Az összhatást látva pedig az az érzése támad az embernek, mintha csak egy James Bond filmbe csöppent volna bele.
