Lánya szerint csak színészkedett a bíróságon az egri feleséggyilkos

„Megöltem a feleségemet! Megérdemelte!” – mondta a rendőrségnek április 20-án hétfő este a telefonban az a 68 éves férfi, aki brutális kegyetlenséggel meggyilkolta a feleségét Egerben egy Kiskanda utcai társasházban. Ám a magabiztossága hamar elillant, ugyanis Ignác a letartóztatásán már sírt a sajtóképviselői előtt és a durva bánásmódra panaszkodott. Az egri feleséggyilkosság gyanúsítottját egy hónapra letartóztatták.

Egri feleséggyilkosság: bilincsben és vezetőszáron hozták Ignácot

Ahogyan azt a Bors korábban megírta, április 20-án Eger egy kifejezetten csendes részén a Kiskanda utcában az egyik társasházban sokkoló gyilkosság történt. A 68 éves Ignác megtámadta feleségét és egy téglával agyonütötte őt. Lányuk, Dóra pár órával később a gyilkosság helyszínén adott exkluzív interjút kollégánknak és elmondta: féltékenység állhatott a tragédia hátterében.

Dórának és párjának kellett az édesapja után feltakarítani a gyilkosság helyszínén

Elmondta, hogy hétfő este Ignác megfogott egy téglát – amit édesanyja talált korábban és dekorált ki színes festékkel –, és többször fejen ütötte az édesanyját. Felismerhetetlenségig verte vele, majd rendőrt hívott magára és közölte: meggyilkolta a feleségét, mert megérdemelte. A hatóság emberei perceken belül a lakásnál voltak, ám bejutni már nem tudtak, Ignác nem engedte be őket. Faltörőkossal ütötték be az ajtót, majd fogták el a férfit. A rá következő napokban fogdán várta a sorsát, majd a rendőrség bilincsben, vezetőszáron az Egri Járásbíróságra vitte a letartóztatására. Itt már nem volt akkora önbizalma, mint a gyilkosság napján, ugyanis zokogni kezdett a kamerák előtt. Apja viselkedéséről kérdeztük meg a lányát, aki szerint egyértelmű, hogy színészkedést láthatott mindenki.

Apa mindig is ilyen volt. Ha magáról beszélt egy perc alatt elsírta magát. Egyáltalán nem lepett meg a viselkedése. Azért sírt, mert sajnáltatta magát. Mindig ez volt a taktikája, mert úgy gondolja, hogy mindenki érte van. Még a Nap is miatta kel fel…

- kezdte lapunknak Dóra. A fiatal nő elmondta, biztos benne, hogy apjának nárcisztikus személyiségzavara van.