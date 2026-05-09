Most kaptuk: műtétje után kómába került az énekesnő

Bonnie Tyler walesi származású rockénekesnő kórházba került a portugáliai Faróban, ahol otthona is található. A 74 éves világhírű rockénekesnő az elmúlt napokban sürgős bélműtéten esett át, jelenleg mesterséges kómában tartják.
Bonnie Tyler állapotáról a napokban két közleményt tettek közzé hivatalos Facebook-oldalán, amelyben rajongóit tájékoztatták a történtekről - írja a Magyar Nemzet.
Az énekesnőn bélműtétet hajtottak végre, majd mesterséges kómába helyezték, hogy segítsék a felépülését.
Nagy sajnálattal tudatjuk, hogy Bonnie-t sürgős bélműtét miatt kórházba szállították a portugáliai Faróban, ahol otthona is található. A műtét jól sikerült, jelenleg lábadozik. Tudjuk, hogy családja, barátai és rajongói egyaránt aggódnak a hír hallatán, és mindannyian gyors és teljes felépülést kívánnak neki
– olvasható Bonnie Tyler Facebook-oldalán, ahol később egy újabb bejegyzést tettek közzé:
Köszönjük azt a rengeteg szeretetet és jókívánságot, amelyet az elmúlt napokban Bonnie számára kaptunk. Ez igazán nagyon sokat jelent nekünk. Az orvosok Bonnie-t mesterséges kómába helyezték, hogy segítsék a felépülését. Tudjuk, hogy mindenki jókívánságait küldi neki, és kérjük, ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletét. Amint lehetőségünk lesz rá, újabb tájékoztatást adunk.
Bonnie Tyler hivatalos honlapja szerint az énekesnő még ebben a hónapban turnéra indult volna. Az első koncertet május 22-én rendezték volna meg a máltai SummerLUST Music fesztiválon, ezt követően pedig Németországban, Csehországban, Magyarországon, Törökországban, Ausztriában, Skóciában, Angliában, Romániában, Svájcban, Dániában és Walesben is fellépett volna.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.