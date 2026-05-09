Most kaptuk: műtétje után kómába került az énekesnő

Bonnie Tyler walesi származású rockénekesnő kórházba került a portugáliai Faróban, ahol otthona is található. A 74 éves világhírű rockénekesnő az elmúlt napokban sürgős bélműtéten esett át, jelenleg mesterséges kómában tartják.

Bonnie Tyler állapotáról a napokban két közleményt tettek közzé hivatalos Facebook-oldalán, amelyben rajongóit tájékoztatták a történtekről - írja a Magyar Nemzet.

Az énekesnőn bélműtétet hajtottak végre, majd mesterséges kómába helyezték, hogy segítsék a felépülését.

Nagy sajnálattal tudatjuk, hogy Bonnie-t sürgős bélműtét miatt kórházba szállították a portugáliai Faróban, ahol otthona is található. A műtét jól sikerült, jelenleg lábadozik. Tudjuk, hogy családja, barátai és rajongói egyaránt aggódnak a hír hallatán, és mindannyian gyors és teljes felépülést kívánnak neki

– olvasható Bonnie Tyler Facebook-oldalán, ahol később egy újabb bejegyzést tettek közzé:

Köszönjük azt a rengeteg szeretetet és jókívánságot, amelyet az elmúlt napokban Bonnie számára kaptunk. Ez igazán nagyon sokat jelent nekünk. Az orvosok Bonnie-t mesterséges kómába helyezték, hogy segítsék a felépülését. Tudjuk, hogy mindenki jókívánságait küldi neki, és kérjük, ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletét. Amint lehetőségünk lesz rá, újabb tájékoztatást adunk.

Bonnie Tyler hivatalos honlapja szerint az énekesnő még ebben a hónapban turnéra indult volna. Az első koncertet május 22-én rendezték volna meg a máltai SummerLUST Music fesztiválon, ezt követően pedig Németországban, Csehországban, Magyarországon, Törökországban, Ausztriában, Skóciában, Angliában, Romániában, Svájcban, Dániában és Walesben is fellépett volna.



