Lehet, hogy nem élem túl az estét – üzente a fiatal lány a halála előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 20:45
A fiatal nő érezte, hogy baj lesz. Rettegett, de nem tudott tenni semmit.

Megrázó részletek derültek ki annak a 19 éves lánynak a haláláról, aki egy részeg sofőr autójában vesztette életét Skóciában. Erin Slane percekkel a végzetes karambol előtt kétségbeesett üzeneteket küldött barátainak, miközben a kocsi közel 190 km/órás sebességgel száguldott.

A fiatal nő rettegett a halála előtt. Erről árulkodnak üzenetei is
Fotó: Ekateryna Zubal /   shutterstock

Az utolsó üzenet

A bíróságon elhangzottak szerint a 23 éves Kyle Patrick 2024. szeptember 1-jén vette fel Erint és barátnőjét, a szintén 19 éves Keira Jonest Perth belvárosában, miután a fiatalok egy bár előtt találkoztak vele. A férfi korábban már alkoholt fogyasztott, ennek ellenére volán mögé ült.

Az út során Erin több rémisztő üzenetet is küldött az ismerőseinek. Az egyikben azt írta: 

Lehet, hogy nem élem túl az estét. Félek. Kyle teljesen részeg. 

Nem sokkal ezután a sofőr elvesztette uralmát a Ford Fiesta felett. Az autó áttért a szemközti sávba, lesodródott az útról, áttörte a drótkerítést, majd egy füves lejtőn át egy mezőre zuhant, ahol többször átfordult, végül a tetején állt meg. 

Kyle Patrick túlélte a balesetet, ahogy Keira Jones is, aki súlyos sérüléseket szenvedett: eltört a karja, kilenc bordája, a medencéje és az egyik ujja is. A fiatal nő később fizikailag teljesen felépült. Erin Slane azonban a helyszínen életét vesztette. A bíróság szerint két nappal a 20. születésnapja előtt halt meg. A fiatal lány hamarosan a Napier Egyetemen kezdte volna meg tanulmányait.

A nyomozás során kiderült, hogy a sofőr többszörösen túllépte vezetésnél megengedett alkoholszintet. Az autó fedélzeti rendszere alapján a férfi a tragédia előtt elérte a 119 mérföld/órás, vagyis közel 192 km/órás sebességet is. Kyle Patrick beismerte bűnösségét a halálos baleset okozásában és az ittas vezetésben is. Az ítélethirdetésre 2026. június 9-én kerül sor, értesült a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
