A plasztikai műtét rémálommá vált: felismerhetetlenné és vakká vált a tévés

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 21:00
Megtörtént a legrosszabb. Az influenszer arca felismerhetetlen lett.

Sokkoló következményekkel járt egy extrém plasztikai beavatkozás egy influenszer számára, aki végül ideiglenesen a látását is elvesztette a műtét után.

Az influenszer súlyos árat fizetett a műtétért.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az influenszer arca teljesen eltorzult

A finn Big Brother egykori szereplője, Joni Hesselgren korábban több kozmetikai beavatkozáson is átesett komplikációk nélkül. Amikor azonban legújabb tervével, egy arcfelvarrással törökországi sebészekhez fordult, azok életkora miatt elutasították a beavatkozást. Joni ezt tiszteletben tartotta, de nem mondott le a műtétről: Dél-Koreába utazott, ahol végül elvégezték rajta a beavatkozást 30. születésnapja alkalmából. 

A műtét során egyszerre több eljárást is végrehajtottak: állvonal kontúrozást (V-line műtét), arccsontcsökkentést, arcfelvarrást és ajakemelést. Három külön sebész dolgozott rajta, és az operáció a vártnál nehezebbnek bizonyult, mivel jelentős vérveszteséggel járt. A beavatkozás utáni első nap még viszonylag enyhébb panaszokkal telt, azonban a duzzanat gyorsan súlyosbodott. A második napon Joni látása romlani kezdett, majd teljesen elvesztette azt.

Próbáltam széthúzni a szemhéjaimat, hogy lássak valamit, de semmit sem láttam

– mondta.

Barátai segítették a mindennapi tevékenységekben: etették, kísérték, és gondoskodtak róla, miközben teljesen kiszolgáltatott állapotba került. Egy alkalommal egyedül próbált meg a fürdőszobába menni, de nekiment a falnak. A harmadik napon visszatért a klinikára, ahol azonnal hiperbár oxigénterápiába helyezték. 

A kezelés hatására a duzzanat gyorsan csökkenni kezdett, és néhány órán belül visszanyerte látását. Elmondása szerint összesen 12-15 órán át volt gyakorlatilag vak. Bár a tapasztalat rendkívül megterhelő volt, Joni azt mondta, kíváncsian várja a végleges eredményt, amely körülbelül hat hónap múlva lesz látható, tudta meg a Daily Star.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
