A Biblia értelmezését is megváltoztatja – sokkoló figyelmeztetést kaptak vallási vezetők az UFO-akták miatt

Amerikai vallási vezetők szerint titkos tájékoztatót tartottak számukra olyan kormányzati tisztviselők, akik arra figyelmeztették őket, hogy az UFO-kkal kapcsolatos akták nyilvánosságra hozatala komoly hatással lehet a vallásos emberekre és akár a Biblia értelmezésére is.

Megváltoztatja a Bibliát az amit az UFO-aktákban van.

UFO-k és a Biblia

Perry Stone evangélista és bibliatanító azt állította, hogy több ismert keresztény vezetőt egy zártkörű találkozóra hívtak Tennessee államban, ahol állítólag olyan információkról beszéltek nekik, amelyeket hamarosan nyilvánosságra hozhat az amerikai kormány. Stone szerint a résztvevőknek azt mondták, hogy a jövőben olyan jelentések, videók és egyéb anyagok jelenhetnek meg, amelyek földönkívüli eredetű technológiákról vagy nem emberi lényekről szólnak.

Az evangélista arról is beszélt, hogy a találkozón állítólag szóba kerültek „hüllőszerű” lények, ismeretlen eredetű anyagok és olyan történetek, amelyek szerinte szinte sci-finek hangzanak. Donald Trump februárban utasította a Pentagont és Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy hozzák nyilvánosságra az UFO-kkal és idegen élettel kapcsolatos kormányzati információkat. Trump később azt mondta, hogy az első dokumentumok „nagyon hamar” nyilvánosságra kerülhetnek.

Stone szerint a vallási vezetőket arra figyelmeztették, hogy sok ember megkérdőjelezheti majd a teremtés történetét és akár el is fordulhat a keresztény hittől. A találkozó egyik állítólagos résztvevője, Alan DiDio püspök azt mondta, hogy a megbeszélésen szó esett olyan állítólagos vizsgálatokról is, amelyek nem emberi intelligenciához köthető technológiák visszafejtésével kapcsolatosak.

Tony Merkel podcaster szerint a tisztviselők attól tartanak, hogy az UFO-akták nyilvánosságra kerülése sokkolhatja az embereket, akik válaszokat keresve egyházakhoz és lelkészekhez fordulhatnak. A vallási vezetők arra buzdították a hívőket, hogy maradjanak nyugodtak, és ne hagyják, hogy az esetleges jövőbeli bejelentések megingassák hitüket, derül ki a Daily Mail cikkéből.