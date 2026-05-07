Egri feleséggyilkosság: hófehér urnában temetik el Ágnest

Ahogyan azt a Bors megírta, brutális gyilkosság történt április 20-án Egerben a Kiskanda utcában. A 62 éves Ágnest a saját férje, Ignác gyilkolta meg az otthonukban. A szomszédok szerint a társasház, ahol éltek, mindig hangos volt a férfi kiabálásától. Ignác betegesen féltékeny volt Ágnesre, így teljesen elszigetelte mindenkitől. Egy évvel ezelőtt már féltékenységében majdnem meggyilkolta a nőt. Akkor a felismerhetetlenségig verte és fojtogatta, Ágnes kórházba került. Ám végül mégis úgy döntött, hogy vissza megy a férjéhez. Ez végzetes döntésnek bizonyult. Az egri feleséggyilkosság áldozatát, ma, május 7-én helyezték végső nyugalomra.

Az egri feleséggyilkosság áldozatának lánya, Dóra összetörten állt a ravatalnál Fotó: bors

Szívszaggató módon zokogott a házaspár lánya, Dóra meggyilkolt édesanyja ravatalánál. Ágnes hamvait hófehér urnában helyezték el, mellette állt Dóra, valamint nagynénje, Ágnes testvére és annak férje. Szűk körben kísérték utolsó útjára a szerencsétlen sorsú asszonyt.

Egri feleséggyilkosság: Dóra mesélt édesanyja haláláról

A házaspár lánya, Dóra, korábban exkluzív interjút adott a Borsnak. Elmondta, hogy egész életükben agresszív volt az apja, amikor pedig édesanyja a bántalmazást követően visszament hozzá, tartottak attól, hogy tragédia történik. Sajnos ez be is következett. Április 20-án Ignác éppen bevásárlásból érkezett haza, amikor észrevette, hogy a felesége valakivel beszélget telefonon. Féltékenységében megfogta azt a téglát, amit a felesége hozott haza korábban dekorációs céllal, és fejbe ütötte az asszonyt. Dóra úgy tudja, édesanyja már az első ütéstől életét vesztette.

Apa meglátta, hogy telefonál valakivel és annyira felidegesedett, hogy megfogta azt a téglát, amit anyu hozott haza valahonnan, hogy kézműveskedjen, amit végül ki is festett színes festékkel… Hatalmas ütést mért a fejére, amitől azonnal összeesett. Még csak védekezni sem tudott. Ezután kiment a szobából, át az én korábbi szobámba és dühöngött. Felborogatta a szekrényeket, pusztított, majd visszament anyához….

- mesélte a házaspár lánya.

Ignác végül maga hívta a rendőröket, de nem engedte be őket. Ezért a hatóság embereinek faltörőkossal kellett betörnie a lakásba, ahol a konyhában leteperték és megbilincselték a férfit. Természetesen ő nem lehetett ott áldozata, néhai felesége temetésén.