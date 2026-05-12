„Bármit is csinálok, nem tudom visszaadni ezt az öt évet ”– Curtis testvére januárban hazatérhet: így van most a család

Egy nagyon fontos, ugyanakkor könnyen félreértelmezhető mondattal zárult a Dr. Zamecsnik Tamással készített interjúnk. Ezért is vesszük ezt előre, hogy aztán sallangmentesen közölhessük a Katzenbach-gyilkosság kapcsán folyó bírósági eljárás alakulásával kapcsolatos véleményét. És a gondolatait arról a fordulatról, ami múlt hét csütörtökön történt a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol a másodfokon eljáró bírói testület hatályon kívül helyezte az elsőfokon meghozott, életfogytiglani fegyházbüntetést. Ami ugye annyit tesz, hogy Curtis testvére számára megnyílt a lehetőség arra, hogy egy újabb eljárás során bizonyítsa ártatlanságát a sok éve zajló, szövevényes, de leginkább zavaros ügyben.

Curtis testvére új esélyt kapott ártatlansága bizonyítására (Fotó: Gabor Zoltan / Bors)

Curtis testvére akár már januárban hazatérhet

Dr. Zamecsnik Tamás mégsem elégedett

Senki sem adhatja vissza a családtól elvett öt évet

A család bizakodik

Eljárásjogi hibák sora jellemezte az eljárást

Ha kiderül az ártatlansága, Curtis testvérét kártalanítás illeti majd meg

Curtis testvérének ügyvédjét egy ponton arról kérdeztük, hogy lehetséges-e egy esetleges felmentő ítélet után rehabilitálni és pláne kárpótolni egy vádlottat, akiről végül bebizonyosodik az ártatlansága. Mindez annak az öt évnek a fényében érdekes, amit Sz. Lajos letartóztatásban töltött a Katzenbach-gyilkossági ügy kirobbanása óta. Dr. Zamecsnik Tamás erre adta azt a bizonyos, könnyen félreérthető, mégis fájdalmasan őszinte és logikus választ. „Ha a végén úgy alakul a történet, hogy az ügyfelemet felmentik, akkor van egy úgynevezett kártalanítási eljárás, amelynek az összegszerűségét el sem mondom, mert annyira szánalmas. De egyébként ez az, ami senkit sem érdekel.”

Én ki is mondtam a Fővárosi Ítélőtábla előtt, hogy ügyvédi szempontból ezt az ügyet már nem lehet megnyerni. Hiszen, az ügyfelem öt éve van letartóztatásban egy olyan bűncselekmény vádjával, amit nem követett el.

„Bármit is csinálok, nem tudom visszaadni ezt az öt évet. Ahogy senki más sem tudja. Sem neki, sem a családjának. Azt kell hogy mondjam, hogy intő példának kell lennie mindannak, ami ebben az eljárásban történt. A bírói gondolkodás alapja a kétely. Ha pedig valakivel szemben, egyetlen ember megkérdőjelezhető hitelességű vallomása áll, akkor egy jogállamban a vádemelésig sem szabadna eljutni, nemhogy egy elmarasztaló ítéletig” – mondta hangjában érezhető szomorúsággal a jogi szakember.