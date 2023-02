Napokig intenzív osztályon kezelték Fekete Dávid kisfiát, miután kizuhant a tetőtéri ablakból

Fekete Dávid 14 hónapja után szabadult a rácsok mögül és most házi őrizetben, GPS-nyomkövetővel a lábán, otthonában várja, hogy megszülessen az ítélet az ellene felhozott 320 millió forintos csalás és sikkasztás vádjában. A Megasztár felfedezettje igyekszik minél több időt gyermekeivel tölteni. Az énekes most exkluzív interjúban mesélt arról a Fókusznak, hogy rácsok mögött sokat olvasott, elsősorban a Bibliát és teológiai könyveket. Mindig is vallásosnak tartotta magát, 2022 májusában azonban egy megmagyarázhatatlan dolog történt vele.

Amikor kaptam egy zárkatársat, teltek-múltak a napok. Én voltam az emeletes ágy felső részén, és egyszer csak, mintha egy hang szólt volna hozzám: Ha szeretnéd mindkét kisfiadat látni, ölelni, ha kimész, akkor most gyere le az ágyról borulj térdre és imádkozz Istennek, hogy mindkét fiadat láthasd.

Dávid azt mondja, zárkatársát is megkérte, hogy támogassa őt. A földön zokogva fohászkodott, ennek hangjára pedig még az őr is bejött. Ő sem értette mi történik.

Elkezdődött a válóperes tárgyalásom, ahol a feleségem elmondta, az egyik kisfiam kizuhant a tetőtéri ablakból, négy napig intenzíven volt

– mondta Dávid élete legnehezebb pillanatáról, később a zárkatársának és az őrnek is mesélt kisfiáról, akik teljesen megrökönyödtek a történtek hallatán, ugyanis szerintük a súlyos balesetnek köze lehetett a fohászhoz.

Dávid ekkor volt a mélyponton az előzetes letartóztatásában. 14 hónap után, tavaly júniusban engedték ki, azóta egy nyomkövetővel él családi lakásukban, amelyet csak külön engedéllyel hagyhat el. Az ikrek, Ádin és Máté legtöbbször édesapjukkal töltik a hétvégét, sőt előfordul, hogy hétköznap is vele vannak. A lakás nagy része gyerekjátékokkal van tele, mivel az ikrekkel sem játszótérre, sem pedig sétálni nem mehet le.