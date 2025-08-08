Fia árulta el, intenzív osztályon ápolják a Fradi legendás futballistáját

A hatszoros labdarúgó-válogatott legenda, Mucha József kórházi gyógykezelésre szorul. Amint fia, Mucha Bálint a Borsnak elmondta, az FTC-ben 252 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett édesapja balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját, utóbbi csúnyán bedagadt. Ennél is nagyobb baj, hogy vérmérgezést gyanítanak nála.

Mucha József kórházba került Fotó: Szabó Miklós

Szepszis a kórisme, vérmérgezés gyanúja áll fenn, egyfajta baktériummal fertőződhetett meg a szervezete. Ez főként azért veszélyes, mert korábban csípőprotézis-műtéten esett át, és azt a területet is veszélyeztetheti a szepszis. Az Uzsoki Utcai Kórház orvosi és ápolói személyzete nagy odafigyeléssel viseli a gondját, mivel egyelőre nem tud felkelni az ágyából. Szerencsére a szervezete jól reagál az alkalmazott antibiotikum-kúrára, ezért bízom mihamarabbi felépülésében. Pénteken reggel kilenckor beszéltem a kórházzal, van esély rá, hogy délután az intenzívről átkerül egy másik osztályra"

– nyilatkozta Mucha Bálint, aki természetesen naponta látogatja az édesapját.

Mucha József örült a Fradi eredményének

A beteg klasszis az intenzív osztályon nem nézhette meg a Ferencvárosnak a Ludogorec Razgrad elleni szerdai BL-meccsét, ezért utóbb a fiát kérdezte a harmadik selejtező-kör első találkozójáról. Amikor a 73 esztendős beteg értesült a végeredményről, felderült az arca, és ennyit mondott:

- Ha 0-0, akkor továbbjutunk."

A Fradi kedden 20.15-kor a Groupama Arénában játssza a visszavágót.