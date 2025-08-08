Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Fia árulta el, intenzív osztályon ápolják a Fradi legendás futballistáját

Mucha József
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 08. 11:43
kórházFradiFTC
Ijesztő hírt kaptunk. A Fradi egykori labdarúgója, edzője, Mucha József kórházba került, intenzív osztályon kezelik vérmérgezés gyanújával.
A hatszoros labdarúgó-válogatott legenda, Mucha József kórházi gyógykezelésre szorul. Amint fia, Mucha Bálint a Borsnak elmondta, az FTC-ben 252 tétmérkőzésen 35 gólt szerzett édesapja balszerencsésen elesett, megütötte a lábát és a csuklóját, utóbbi csúnyán bedagadt. Ennél is nagyobb baj, hogy vérmérgezést gyanítanak nála.

Mucha József
Mucha József kórházba került Fotó: Szabó Miklós

Szepszis a kórisme, vérmérgezés gyanúja áll fenn, egyfajta baktériummal fertőződhetett meg a szervezete. Ez főként azért veszélyes, mert korábban csípőprotézis-műtéten esett át, és azt a területet is veszélyeztetheti a szepszis. Az Uzsoki Utcai Kórház orvosi és ápolói személyzete nagy odafigyeléssel viseli a gondját, mivel egyelőre nem tud felkelni az ágyából. Szerencsére a szervezete jól reagál az alkalmazott antibiotikum-kúrára, ezért bízom mihamarabbi felépülésében. Pénteken reggel kilenckor beszéltem a kórházzal, van esély rá, hogy délután az intenzívről átkerül egy másik osztályra" 

– nyilatkozta Mucha Bálint, aki természetesen naponta látogatja az édesapját. 

Mucha József örült a Fradi eredményének

A beteg klasszis az intenzív osztályon nem nézhette meg a Ferencvárosnak a Ludogorec Razgrad elleni szerdai BL-meccsét, ezért utóbb a fiát kérdezte a harmadik selejtező-kör első találkozójáról. Amikor a 73 esztendős beteg értesült a végeredményről, felderült az arca, és ennyit mondott:

- Ha 0-0, akkor továbbjutunk."

A Fradi kedden 20.15-kor a Groupama Arénában játssza a visszavágót.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
