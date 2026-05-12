„Szenvedjenek a bűnösök, ahogy az én gyermekem” – eltemették a 18 évesen meggyilkolt Alisiát

Sokkoló gyilkosság történt a romániai Parhida közelében május 8-án. A 18 éves gyönyörű Alisia torkát elvágták és egy mezőn hagyták a holttestét. Azonnal hajtóvadászat indult a gyilkosa ellen, akit másnap egy repceföldön bujkálva el is kaptak a rendőrök. Alisia édesanyja a közösségi oldalán nyilatkozott az esetről, közölte: mérhetetlen fájdalmat éreznek, eltemették a kislányukat és nem hagyják büntetlenül ezt a szörnyűséget.

Zsolt ölte meg Alisiát Fotó: Román rendőrség

Alisia egy farmon dolgozott, itt szemelte ki az egyik állatgondozó

Több tucatnyi ember kereste Alisia gyilkosát, akire végül egy repceföldön bujkálva találtak rá. A 39 éves B. J. Zsolt állatgondozóként dolgozott ott, ahol a fiatal lány a szakmai gyakorlatát töltötte. Itt figyelhetett fel rá. Május 8-án rátámadt, majd egy bicskával többször megszúrta és elvágta a torkát. Végül Zsolt elmenekült és elrejtőzött. A rendőrség hőkamerákat bevetve kutatott utána és a gyilkosság másnapján rá is találtak körülbelül egy kilométerre a tetthelytől.

A mezőn találták meg a lány testét Fotó: Román rendőrség/Facebook

Megszólalt a lány édesanyja

Közösségi oldalán nyilatkozott Alisia édesanyja, Renáta.

Alisiát a lányomat megölte egy gyilkos

– kezdte.

„Azt terjesztik, hogy a lányommal kapcsolatban volt, viszont ez nem igaz. Erre bizonyítékaink is vannak! A másik bizonyíték az, hogy Alisia védekezett, összekarmolta, összeharapta. Az orvosi eredmények is az mutatják, hogy ártatlan volt még. Érintetlen. Amíg élek a gyerekem igazságáért fogok harcolni. Nyugodj békében!”

Később pedig beszámolt a temetésről is, megköszönte azoknak, akik velük voltak és támogatták őket.

Nagyon szépen köszönjük, mindenkinek, aki elkísérte Alisiámat az utolsó útjára. Többen ott voltak velünk és együtt éltük meg a kínok kínját, amit egy szülő át kell éljen. De megígérem mindenkinek, amíg élünk a férjemmel, küzdünk az igazságért, hogy ilyen máskor ne történjen meg. Ha csak egy életet tudunk, megmenteni, nekünk az is megnyugvás. Az igazság győzni fog, a bűnösök pedig szenvedjenek, úgy ahogy az én drága gyermekem. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ott volt a temetésen

– zárta.