Bedugult orra miatt panaszkodott a 9 éves kislány – agresszív rákot diagnosztizáltak nála

Egy egyszerű orrdugulásként indult, ezután derült ki, hogy súlyos, agresszív rákbetegséggel küzd egy kilencéves brit kislány.
Isabella Potter, aki családjával Hongkongban él, tavaly kezdett arra panaszkodni szüleinek, hogy alig kap levegőt az állandó orrdugulás miatt. A tünetek kezdetben hétköznapinak tűntek, ezért antibiotikumot kapott, de csak egy rövid időre javult az állapota. A vérvizsgálatok azonban hamar sokkoló eredményt mutattak: Isabella fehérvérsejtszáma a normális érték tízszerese volt.
A kislányt azonnal kórházba szállították, ahol másnap megszületett a szívszorító diagnózis: akut mieloid leukémiája (AML) van, ráadásul a betegség egy ritka és különösen agresszív altípusával küzd. A család életét egyik napról a másikra teljesen felforgatta a betegség. Isabella kemoterápiás kezeléseken esett át, majd csontvelő-transzplantációt is kapott, hogy megpróbálják megfékezni a rákot.
A kezelések azonban rendkívül megviselték a szervezetét. Több mint hét hónapot töltött kórházban, miközben súlyos szövődmények alakultak ki nála. A csontvelő-transzplantációt idén januárban végezték el három kemoterápiás kezelés után. A szülők szerint a beavatkozás után úgy tűnt, Isabella állapota javulni kezd, de újabb komplikációk jelentkeztek. Édesapja elmondta: a legnehezebb az volt számukra, hogy amikor már azt hitték, végre jobbra fordul minden, mindig érkezett egy újabb váratlan probléma. Az orvosok később azt is közölték a családdal, hogy Isabella esetében rendkívül magas a visszaesés kockázata.
A legígéretesebb kezelés jelenleg egy Revumenib evű gyógyszer lenne, ami csak az Egyesült Államokban kapható. A gyógyszer a leukémiás sejtek növekedését lassítja és az orvosok szerint Isabella számára ez jelentheti a legnagyobb esélyt a hosszú távú gyógyulásra. A kezelés ára azonban óriási terhet jelent a család számára. A gyógyszer havi költsége körülbelül 20 ezer font, a két évig tartó kezelés teljes ára pedig megközelíti az 500 ezer fontot, vagyis 210 millió forintot.
Isabella szülei ezért adománygyűjtést indítottak, hogy előteremtsék a szükséges összeget. A család szerint a gyógyszer forradalmi áttörést jelenthet az ilyen típusú leukémia kezelésében és az orvosok is nagyon bizakodóak az eredményeit illetően. A hosszú hónapok után Isabella áprilisban végre hazatérhetett a kórházból. Bár továbbra is rendszeres vizsgálatokra és kezelésekre jár, szülei szerint jelenleg sokkal jobban van, derül ki a Daily Mail cikkéből.
