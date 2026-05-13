Bedugult orra miatt panaszkodott a 9 éves kislány – agresszív rákot diagnosztizáltak nála

Egy egyszerű orrdugulásként indult, ezután derült ki, hogy súlyos, agresszív rákbetegséggel küzd egy kilencéves brit kislány.

Az életéért küzd a kislány

Fotó: Claire Potter/GoFundMe

A kislány súlyos betegségben szenved

Isabella Potter, aki családjával Hongkongban él, tavaly kezdett arra panaszkodni szüleinek, hogy alig kap levegőt az állandó orrdugulás miatt. A tünetek kezdetben hétköznapinak tűntek, ezért antibiotikumot kapott, de csak egy rövid időre javult az állapota. A vérvizsgálatok azonban hamar sokkoló eredményt mutattak: Isabella fehérvérsejtszáma a normális érték tízszerese volt.

A kislányt azonnal kórházba szállították, ahol másnap megszületett a szívszorító diagnózis: akut mieloid leukémiája (AML) van, ráadásul a betegség egy ritka és különösen agresszív altípusával küzd. A család életét egyik napról a másikra teljesen felforgatta a betegség. Isabella kemoterápiás kezeléseken esett át, majd csontvelő-transzplantációt is kapott, hogy megpróbálják megfékezni a rákot.

A kezelések azonban rendkívül megviselték a szervezetét. Több mint hét hónapot töltött kórházban, miközben súlyos szövődmények alakultak ki nála. A csontvelő-transzplantációt idén januárban végezték el három kemoterápiás kezelés után. A szülők szerint a beavatkozás után úgy tűnt, Isabella állapota javulni kezd, de újabb komplikációk jelentkeztek. Édesapja elmondta: a legnehezebb az volt számukra, hogy amikor már azt hitték, végre jobbra fordul minden, mindig érkezett egy újabb váratlan probléma. Az orvosok később azt is közölték a családdal, hogy Isabella esetében rendkívül magas a visszaesés kockázata.

A legígéretesebb kezelés jelenleg egy Revumenib evű gyógyszer lenne, ami csak az Egyesült Államokban kapható. A gyógyszer a leukémiás sejtek növekedését lassítja és az orvosok szerint Isabella számára ez jelentheti a legnagyobb esélyt a hosszú távú gyógyulásra. A kezelés ára azonban óriási terhet jelent a család számára. A gyógyszer havi költsége körülbelül 20 ezer font, a két évig tartó kezelés teljes ára pedig megközelíti az 500 ezer fontot, vagyis 210 millió forintot.