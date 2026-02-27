Itt a vége: megint elfogták Shia LaBeoufot – A világsztárt most végleg lekapcsolják?

Shia LaBeouf múlt héten nem semmi ámokfutást tartott. Úgynevezett húshagyókedd (Mardi Gras) bulin vett részt, amelynek New Orleansban különösen nagy hagyománya van és kapva az alkalmon, a Harag, a Sasszem, A nimfomániás, az Indiana Jones és a Transformers filmek sztárja egy maratoni ivászatot tartott, a tőle megszokott kalamajkába kerülve a helyiekkel. A megátalkodott sztárt végül beidézte a helyi bíróság, ahonnan végül már aznap távozhatott és a szabadlábra bocsátó papírjait lebegtetve folytatta a bulit tovább. Az ügy kivizsgálása azonban újabb fordulatot vett.

Már évek óta nem a Shia LaBeouf-filmek kapcsán írhatunk a sztárról (Fotó: TheImageDirect.com)

Senki nem bír el Shia LaBeouf részeg vehemenciájával

A PEOPLE magazin értesülése alapján az egyik áldozat, Jeffrey Damnit szerint a balhé azzal kezdődött, hogy a sztár homofób szavakat skandált, mielőtt a személyzet kikísérte őt. Odakint viszont csak jobban eldurvult a helyzet, megütötte Damnitet és egy csapost, valamint ököllel arcon vágott egy harmadik személyt, akinek a csapástól az orra is eltört.

A színészt február 17-én csípték nyakon rendbontást követő kétszeres könnyű testi sértés vádjával. Miután a kórházban ellátták a sérüléseit, már vezették is tovább a bíróságra. Jóllehet a bíró pedzegette, hogy drogelvonó programra és vizsgálatra küldi 100.000 dolláros bírsággal, de a hatóság végül feltételes szabadlábra helyezte őt. Sem a vizsgálatot, sem a bírságot nem hajtották be rajta.

Shia LaBeouf ügyvédje azzal védekezett, hogy "részegnek lenni húshagyókedden nem bűncselekmény."

Azonban tegnap, február 26-án újra kihallgatták Shia LaBeoufot, ugyanis a törvényszék korábban nem vette figyelembe, hogy a sztár homofób megjegyzésekkel fenyegette az áldozatát, amit súlyosbító körülményként kezeltek. Így végül behajtották rajta a 100.000 dolláros bírságot és bár továbbra is szabadlábon távozhatott, a heti rendszerességű drogvizsgálatot és a rehabilitációs programot nem kerülhette el. A következő bírósági meghallgatása március 19-én lesz, addig hátha sikerül kicsit lenyugodnia.

Mi történt, Shia?

A fentebbi videó Shia LaBeouf botrányos életéből inspirálódva készült, ugyanis volt miből ötletet meríteniük. A színész az évek alatt önmaga mémjévé vállt botrányos élete miatt. Lefejelt egy fickót, amiért az akkori párja édesanyját szidta, cigarettát kért egy rendőrtől és hatalmas hepajt csapott, amikor nem kapott tőle, Valentin-nap reggelén az exét, FKA Twigst fojtogatta és csak sorolhatnánk a fura dolgok végeláthatatlan sorát. Teszi mindezt úgy, hogy időközben egy kislánya született, akit jelen körülmények között joggal félthet tőle anyja, Mia Goth. Ha ez így folytatódik, sajnos nem sok pozitívat jósolhatunk az egykor közkedvelt világsztárnak.