„Nem kapok levegőt” – tejallergiás roham végzett a 15 éves lánnyal egy vacsora után

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 20:30
Hiába hívtak mentőt. A lányt nem tudták megmenteni.

Tragédia rázta meg az olasz sportközösséget: egy 15 éves lány életét vesztette egy feltételezett allergiás reakció következtében.

Tejfehérje-allergia miatt halt meg a lány
Allergia ragadta el a 15 éves lányt

Sofia Di Vico, a dél-olaszországi Maddaloni városából származó fiatal sportoló csapatával egy Róma közeli tornán vett részt 2026. április 2-án, amikor a tragédia bekövetkezett. A beszámolók szerint a lány csapattársaival vacsorázott, majd visszatértek a kempingbe, ahol megszálltak. Sofia tejfehérje-allergiában szenvedett, és később rosszul lett. Este 22:40 körül hívtak segítséget, amikor a lány légzési nehézségekre panaszkodott, és azt mondta:

 Nem kapok levegőt.

A lánynál volt gyógyszer, azonban az nem segített az állapotán. Mentő szállította a római Grassi kórházba, ahol életét vesztette. Boncolást rendeltek el, amelyet a Policlinico Tor Vergata kórházban végeznek el, miközben vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására. 

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az étterem tudott-e Sofia allergiájáról, illetve történt-e szennyeződés az ételek elkészítése során. A Campania régió kosárlabda-szövetsége a tragédia miatt felfüggesztette a hétvégi mérkőzéseket, és részvétét fejezte ki a családnak, a csapattársaknak és az egyesületnek.

A szervezet közleményében „lesújtó tragédiának” nevezte az esetet, amely az egész közösséget megrázta. Maddaloni polgármestere, Andrea De Filippo szintén megszólalt, hangsúlyozva, hogy a történtek az egész várost mélyen érintik, tudta meg a People.

Mély megrendüléssel értesültem a fiatal Sofia tragikus haláláról, megmagyarázhatatlan, és hatalmas fájdalmat okoz

 – fogalmazott.

Hozzátette: személyes kapcsolat fűzi a családhoz, ezért különösen nehéz számára a veszteség.

Szüleinek és minden hozzátartozójának őszinte részvétemet fejezem ki az egész közösség nevében

 – mondta.

 

