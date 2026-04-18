„Nem kapok levegőt” – tejallergiás roham végzett a 15 éves lánnyal egy vacsora után

Tragédia rázta meg az olasz sportközösséget: egy 15 éves lány életét vesztette egy feltételezett allergiás reakció következtében.
Sofia Di Vico, a dél-olaszországi Maddaloni városából származó fiatal sportoló csapatával egy Róma közeli tornán vett részt 2026. április 2-án, amikor a tragédia bekövetkezett. A beszámolók szerint a lány csapattársaival vacsorázott, majd visszatértek a kempingbe, ahol megszálltak. Sofia tejfehérje-allergiában szenvedett, és később rosszul lett. Este 22:40 körül hívtak segítséget, amikor a lány légzési nehézségekre panaszkodott, és azt mondta:
Nem kapok levegőt.
A lánynál volt gyógyszer, azonban az nem segített az állapotán. Mentő szállította a római Grassi kórházba, ahol életét vesztette. Boncolást rendeltek el, amelyet a Policlinico Tor Vergata kórházban végeznek el, miközben vizsgálat indult a tragédia körülményeinek feltárására.
A hatóságok azt is vizsgálják, hogy az étterem tudott-e Sofia allergiájáról, illetve történt-e szennyeződés az ételek elkészítése során. A Campania régió kosárlabda-szövetsége a tragédia miatt felfüggesztette a hétvégi mérkőzéseket, és részvétét fejezte ki a családnak, a csapattársaknak és az egyesületnek.
A szervezet közleményében „lesújtó tragédiának” nevezte az esetet, amely az egész közösséget megrázta. Maddaloni polgármestere, Andrea De Filippo szintén megszólalt, hangsúlyozva, hogy a történtek az egész várost mélyen érintik, tudta meg a People.
Mély megrendüléssel értesültem a fiatal Sofia tragikus haláláról, megmagyarázhatatlan, és hatalmas fájdalmat okoz
– fogalmazott.
Hozzátette: személyes kapcsolat fűzi a családhoz, ezért különösen nehéz számára a veszteség.
Szüleinek és minden hozzátartozójának őszinte részvétemet fejezem ki az egész közösség nevében
– mondta.
