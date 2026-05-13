Döbbenet: szándékosan gyújtogattak Biatorbágyon, imádkoznak a férfi életéért

Füstszagra, majd füstre, végül pedig a lángok baljós látványára figyeltek fel szombaton (május 9.) délelőtt Biatorbágyon. Hamarosan már tűzoltók és mentők rohantak a helyi Gréta utca felé, ahol kiderült: egy családi ház felgyulladt és lángokban állt. Úgy tudjuk, hogy a tűzoltók egy férfit is kihoztak az épületből, aki megsérült a lángok között, őt mentők vitték kórházba. Most azonban kiderült: a tüzet valószínűleg nem baleset vagy figyelmetlenség, sokkal inkább a szándékosság okozta.
A tűzoltókat vélhetően a környékbeliek riasztották, a Katasztrófavédelem munkatársai pedig azonnal munkához láttak, három csapat esett neki a terjedő lángoknak.
Tűz keletkezett egy biatorbágyi, Gréta utcai lakóházban. A helyszínre törökbálinti és fővárosi hivatásos, valamint biatorbágyi önkéntes tűzoltók vonultak, a beavatkozást a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A rajok két gázpalackot kivittek az épületből, a tüzet két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották, már az utómunkálatok zajlanak. Az épületben egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett – közölte az eset után az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Úgy tudjuk, hogy az égő házból kimenekített férfi megsérült, így őt a mentők egy közeli kórházba szállították. Információink szerint állapota súlyos, ám azóta is stabil.
A helybeliek viszont azóta is értetlenül állnak a történtek előtt, nem értik, hogyan gyulladhatott ki a családi ház. Lapunk azonban úgy értesült, hogy a lángokat korántsem elektromos hiba, baleset vagy egy kis figyelmetlenség, hanem sokkal inkább szándékosság okozta. Úgy tudjuk ugyanis, hogy a gázpalack nem véletlenül kapott lángra: azt valaki még a tűz előtt felgyújtotta. Ezt megerősítette a biatorbágyi polgárőrség is:
Egyelőre annyit közölhetünk, hogy egy szándékosan, gázpalack felgyújtásával előidézett veszélyhelyzet megszüntetésén dolgoznak a tűzoltó és rendőr kollégák
– írták szűkszavúan közleményükben. Úgy értesültünk, hogy ezután robbant be a gázpalack és árasztotta el a tűz a házat. A helyiek azóta egy emberként imádkoznak a sérült férfi életéért:
Nem tudjuk, hogy mitől sérült meg, hogy ő volt-e a gyújtogató vagy pedig csak a vétlen áldozat. Ez mindegy is, mert az a lényeg egyelőre, hogy felgyógyuljon
– mondta egy helyi lakos aggodalmasan.
