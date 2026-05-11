Lángoló kerékkel landolt egy repülőgép - evakuálni kellett az utasokat

Egy Turkish Airlines repülőgép hétfőn kigyulladt leszállás közben Nepál fő repülőterén. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, de a repülőteret le kellett zárni.

Lángoló kerékkel landolt a Turkish Airlines repülőgépe

Az Isztambulból induló járat Katmandu Tribhuvan nemzetközi repülőterén landolt, miközben tűz és füst volt látható a jobb oldalán. A repülőtéri tisztviselők közlése szerint mentőalakulatok siettek a helyszínre, akik megfékezték a tüzet, majd az utasokat biztonságosan evakuálták.

Az Airbus 330-as repülőgép fedélzetén 277 utas tartózkodott. A repülőteret hétfő reggel lezárták. Több, Katmanduba tartó repülőgépet várakoztattak, amíg a hatóságok vizsgálatot folytattak, és megpróbálták megtisztítani a repülőtér egyetlen rendelkezésre álló kifutópályáját - írta a AP News.