Lángoló kerékkel landolt egy repülőgép - evakuálni kellett az utasokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 06:42
A repülőteret le kellett zárni a történtek miatt.

Egy Turkish Airlines repülőgép hétfőn kigyulladt leszállás közben Nepál fő repülőterén. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, de a repülőteret le kellett zárni.

Lángoló kerékkel landolt egy repülőgép. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az Isztambulból induló járat Katmandu Tribhuvan nemzetközi repülőterén landolt, miközben tűz és füst volt látható a jobb oldalán. A repülőtéri tisztviselők közlése szerint mentőalakulatok siettek a helyszínre, akik megfékezték a tüzet, majd az utasokat biztonságosan evakuálták.

Az Airbus 330-as repülőgép fedélzetén 277 utas tartózkodott. A repülőteret hétfő reggel lezárták. Több, Katmanduba tartó repülőgépet várakoztattak, amíg a hatóságok vizsgálatot folytattak, és megpróbálták megtisztítani a repülőtér egyetlen rendelkezésre álló kifutópályáját - írta a AP News.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
