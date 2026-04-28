Céltalanul furikázott fel-alá a városban: Unatkozó autótolvajt fogtak a rendőrök

A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság munkatársai rövid idő alatt elfogtak egy hajdúhadházi autótolvajt, aki engedély nélkül vitte el egy másik ember autóját.

Ezért lopta el az autót a tolvaj.

Egy férfi tett bejelentést arról, hogy múlt szerdán Hajdúböszörményben valaki elhajtott a háza elől az autójával. A rendőrök azonnal intézkedtek, és még aznap azonosították majd elfogták a feltételezett elkövetőt.

A 34 éves férfi a kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondása szerint egy rokonától indult gyalog, majd útközben jött az ötlet, hogy szerez egy autót, amellyel hazajuthat. Több járművet is próbált kinyitni, végül az egyiknél sikerrel járt. Tervét az sem gátolta, hogy soha nem volt jogosítványa. Végül nem hazafelé vette az irányt, csak céltalanul furikázott fel-alá a városban – közölte a rendőrség.

A férfi arra is gondolt, hogy a kesztyűtartóban talált néhány ezer forintot eltulajdonítsa. Miután megunta a kocsikázást, egy benzinkút mögött hagyta a járművet, majd gyalog ment tovább.

Jármű önkényes elvétele bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés, továbbá engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás a férfival szemben.