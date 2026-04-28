Három kamion karambolozott Pátyod és Csenger között

Három nyerges vontató ütközött össze a 49-es főút 47-es kilométerszelvényénél, Pátyod és Csenger között. Az ütközés következtében az egyik kamion az út melletti területre csapódott. A csengeri önkormányzati tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, valamint a mátészalkai hivatásos tűzoltók is elindultak a balesethez. Az érintett útszakaszt lezárták a beavatkozás idejére – közölte a Katasztrófavédelem.

Az egyik kamion az út melletti területre csapódott. Fotó: Török János