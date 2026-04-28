KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hatalmas tragédiával végződhetett volna a Taylor Swift-koncert – terrortámadásra készülő fiatalt kapcsolt le a rendőrség

Taylor Swift
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 08:11
terroristatámadás
A 21 éves férfiról számoltak be a hatóságok. Mit tudunk a férfiról, aki a 2024-es Taylor Swift-koncerten támadást tervezett?
CJA
A szerző cikkei

Egy majdnem felfoghatatlan tragédia árnyékolta be a Taylor Swift-koncertet: a hatóságok egy támadásra készülő férfit tartóztattak le.

Beszámoltak a Taylor Swift koncerten támadást tervező fiatalról
Fotó: AFP /  AFP

Mit terveztek a Taylor Swift koncerten?

A 21 éves Beran Aliyi Ausztriában fog felelni bűncselekményeiért, miután terrorszervezethez való csatlakozással, robbanóanyagok előállításával és illegális lőfegyverek beszerzésének kísérletével vádolják. A fiatal akár 20 évre is rács mögé kerülhet.

Az osztrák-macedón kettős állampolgár egy hátborzongató tervet készült kivitelezni: egy Red Bull-dobozba rejtett bombával végzett volna 2024 augusztusában a Taylor Swift-koncert előtt összegyűlt rajongókkal a stadion közelében.

Aliyi egy álszirénával felszerelt autóval tervezett a tömegbe hajtani, majd aktiválni a robbanószerkezetet, de egy késes támadás sem maradt volna el. A Taylor Swift-koncertet ekkor a bécsi Ernst Happel Stadionban rendezték volna, ahová mintegy 195 000 rajongó vásárolt jegyet az énekesnő három estén át tartó fellépésére.

A koncerteket azonban mindössze egy nappal a megnyitó előtt lemondták, miután fegyveres rendőrök rontottak be Aliyi családi házába Ternitzben. A hírek szerint az amerikai hatóságoktól érkezett figyelmeztetés.

A tervezett támadást megelőző hetekben a gyanúsított állítólag macsétéket, 21 000 euró (közel 8.5 millió forint) értékű hamis készpénzt és egy házilag készített robbanószerkezet alkatrészeit halmozta fel, amely triaceton-triperoxidon (TATP) alapult. Ez egy rendkívül illékony anyag, amelyet korábbi terrorcselekmények során is használtak, többek között a 2005-ös londoni robbantásoknál és a 2017-es manchesteri arénatámadásnál.

Aliyi kezdetben teljes beismerő vallomást tett a rendőrségen bár ügyvédje azóta jelezte, hogy vitatja az történtek egyes részeit, most, hogy a bécsújhelyi állami bíróságon megkezdődött az eljárás.

További vádak szerint a gyanúsított kapcsolatban állt egy 16 éves németországi fiúval, akit csak Mohammed A.-ként azonosítottak. A fiú segített lefordítani a bombakészítési kézikönyveket, valamint megvitatták összehangolt támadások lehetőségét is Ausztriában és Németországban.

Mohammed A.-t jelenleg 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetés fenyegeti, államot veszélyeztető erőszakos cselekmény előkészítése és támogatása miatt – írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
