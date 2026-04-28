Hatalmas tragédiával végződhetett volna a Taylor Swift-koncert – terrortámadásra készülő fiatalt kapcsolt le a rendőrség

Egy majdnem felfoghatatlan tragédia árnyékolta be a Taylor Swift-koncertet: a hatóságok egy támadásra készülő férfit tartóztattak le.

Beszámoltak a Taylor Swift koncerten támadást tervező fiatalról

Mit terveztek a Taylor Swift koncerten?

A 21 éves Beran Aliyi Ausztriában fog felelni bűncselekményeiért, miután terrorszervezethez való csatlakozással, robbanóanyagok előállításával és illegális lőfegyverek beszerzésének kísérletével vádolják. A fiatal akár 20 évre is rács mögé kerülhet.

Az osztrák-macedón kettős állampolgár egy hátborzongató tervet készült kivitelezni: egy Red Bull-dobozba rejtett bombával végzett volna 2024 augusztusában a Taylor Swift-koncert előtt összegyűlt rajongókkal a stadion közelében.

Aliyi egy álszirénával felszerelt autóval tervezett a tömegbe hajtani, majd aktiválni a robbanószerkezetet, de egy késes támadás sem maradt volna el. A Taylor Swift-koncertet ekkor a bécsi Ernst Happel Stadionban rendezték volna, ahová mintegy 195 000 rajongó vásárolt jegyet az énekesnő három estén át tartó fellépésére.

A koncerteket azonban mindössze egy nappal a megnyitó előtt lemondták, miután fegyveres rendőrök rontottak be Aliyi családi házába Ternitzben. A hírek szerint az amerikai hatóságoktól érkezett figyelmeztetés.

A tervezett támadást megelőző hetekben a gyanúsított állítólag macsétéket, 21 000 euró (közel 8.5 millió forint) értékű hamis készpénzt és egy házilag készített robbanószerkezet alkatrészeit halmozta fel, amely triaceton-triperoxidon (TATP) alapult. Ez egy rendkívül illékony anyag, amelyet korábbi terrorcselekmények során is használtak, többek között a 2005-ös londoni robbantásoknál és a 2017-es manchesteri arénatámadásnál.

Aliyi kezdetben teljes beismerő vallomást tett a rendőrségen bár ügyvédje azóta jelezte, hogy vitatja az történtek egyes részeit, most, hogy a bécsújhelyi állami bíróságon megkezdődött az eljárás.

További vádak szerint a gyanúsított kapcsolatban állt egy 16 éves németországi fiúval, akit csak Mohammed A.-ként azonosítottak. A fiú segített lefordítani a bombakészítési kézikönyveket, valamint megvitatták összehangolt támadások lehetőségét is Ausztriában és Németországban.