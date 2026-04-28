Till Tamás-ügy: "Képtelen vagyok a fiam gyilkosának szemébe nézni!"

Mint arról a Bors beszámolt, 2000 gyermeknapján a 11 éves Till Tamás az édesapja engedélyével elindult otthonról, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei csaknem egy negyed évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy a gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, ám ez nem történt meg.
2024 nyarán, Fehér János bútorkereskedő besétált a rendőrségre, és közölte: tudja, hol vannak Till Tamás földi maradványai, és el is árulja a hatóságnak, ha kiengedik a börtönből az egyik barátját. A vádalku létrejött, és elő is kerültek a kisfiú csontjai a férfi által megjelölt bajai tanya melléképületének betonja alól.
Fehér előadta, hogy 2000-ben, mindössze 16 évesen intézetben nevelkedett és a tanya tulajdonosának dolgozott. Tamáskával az idős esztergályosmester végzett, majd őt, és egy csoporttársát bízta meg a holttest eltüntetésével. János állítja: ő nemet mondott a felkérésre. Az idős férfit és a másik érintettet már nem tudták a rendőrök kérdőre vonni, mert évekkel korábban mindketten öngyilkosok lettek.
Az egyenruhásoknak gyanús volt János története, és további kérdésekkel bombázták a férfit, aki végül beismerte a gyilkosságot, igaz, abban a tudatban, hogy elévülés miatt már nem indíthatnak ellene eljárást. Ezt a rendőrök is így tudták, és ennek megfelelően el is engedték. Az ügyészség azonban közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, így a férfit napokon belül elfogták és letartóztatták.
János már makacsul tagadja, hogy ő okozta volna a gyermek halálát. Azt állítja, hogy az eltűnés napján együtt autózott a munkaadójával, aki az ittassága miatt átengedte neki a volánt. A kisfiút elsodorta, de az idős férfi közölte: Jánosnak nem kell megijednie, mert ő ellátja a gyermeket. Fehér két héttel később visszatért a tanyára, ahol betonozásban kellett segítenie.
Tamáska szülei, Katalin és Mátyás életük legnehezebb találkozására készülnek. Április 29-én tartják az ügyben az előkészítő ülést.
Mindenképpen elmegyünk a bíróságra! A fiunk emléke miatt erősnek kell lennünk. Még akkor is, ha a minap az utcán sétáltunk és megbotlottam. Most tiszta fekete a bokám és nagyon fáj
– mondta a gyászoló édesanya, majd a Bors kérdésére elárulta, a szemébe akar-e nézni a feltételezett gyilkosnak.
Semmiképpen sem! Ha megtenném, valószínűleg nem tudnék uralkodni magamon!
– magyarázta Katalin.
A vád szerint János felfigyelt a biciklin közlekedő kisfiúra és leszólította. A gyermektől a korábbi fantáziái kiélését remélte. Tamás leszállt a kerékpárról, és a kérésnek megfelelően a tanya műhelyépületébe ment Fehérrel. Időközben a jóval erősebb fizikumú fiú megijedt a lehetséges felelősségre vonástól, és leütötte, majd halálra szurkálta Tamáskát.
Amennyiben Fehér mindezt beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akár ítélet is születhet. Az ügyész erre az esetre 15 év fegyház kiszabását indítványozta.
