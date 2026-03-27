Drámai fejlemény Till Tamás halálának ügyében: "A szemébe nézünk annak a szörnyetegnek!"

Életük legdrámaibb találkozójára készülnek Till Tamás szülei. Katalin és Mátyás április 29-én Kecskemétre utazik, hogy a törvényszéken a szemébe nézzen fiuk feltételezett gyilkosának, F. Jánosnak. A kegyetlen emberölési ügyben ugyanis előkészítő ülést tartanak.
Till Mátyás és Katalin egészségi állapota nem éppen tökéletes. A gyászoló anya az ideje nagy részét kerekesszékben tölti, csupán néhány lépést képes megtenni kényelmesen. A vérnyomása miatt is gyógyszereket kell szednie, és gyakorlatilag mindenben a férje támogatására szorul. A drámai napra azonban igyekeznek összeszedni minden erejüket.
Még nem tudjuk, hogyan leszünk képesek végigcsinálni, de muszáj lesz. Sokat gondolkodtunk, hogy elmenjünk-e az ülésre, de szeretnénk annak a szörnyetegnek a szemébe nézni!
- mondták a Borsnak.
Úgy vélik, F. Jánost soha nem lenne szabad a börtönből kiengedni.
Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 11 évesen ment el otthonról. A kisfiú 2000 gyermeknapján kérte meg az édesapját, Mátyást, hogy hadd nézze meg a közeli lovardában a nem sokkal előtte született kiscsikót. A gyermek biciklire ült, integetett a szeretett szülőnek, majd soha többé nem látták egymást.
A kisfiú, vagy ahogy a családban becézték, Csibe szülei 24 éven keresztül töretlenül bíztak benne, hogy Tamás egy nap becsenget, és magyarázatot ad a hosszas távollétére. Ugyan többen is mondták nekik, hogy a kisfiuk már valószínűleg nem él, mi több, az eszükkel maguk is sejtették, hogy ez lehet az igazság, egyszerűen nem kívántak lemondani a reményről.
Mátyás az első hónapokban kitartóan ragasztgatta a bajai közterületeken a fia eltűnéséről szóló plakátokat, kérve, ha valaki releváns információval rendelkezik Tamáskáról, értesítse a családot. A hirdetményt minden bizonnyal az a 2000-ben csupán 16 éves, intézetben élő F. János is látta, aki a vád szerint kioltotta a gyermek életét. Az egykori kamaszt nem hatotta meg a szülők fájdalma. Valószínűsíthető, hogy a felcseperedett férfi a sírba vitte volna titkát, ha egy barátjának, üzlettársának nem lett volna szüksége vádegyezségre. Szüksége volt, F. pedig elmondta a rendőrségnek, tudja, hol találják Till Tamás földi maradványait. Először azt állította, hogy a kisfiúval egy bajai tanya egykori tulajdonosa végzett, majd Jánost, illetve egy szintén állami gondozott társát megkérte, hogy egy melléképületben betonozzák le a holttestet. Az idős esztergályost és az egykori fiút már nem lehet minderről megkérdezni, mert mindketten eldobták az életüket. János az egyenruhásoknak azt is állította, hogy ő nem volt hajlandó részt venni a tetem eltüntetésében, amit a mesterember tudomásul vett, de megfenyegette a kiszolgáltatott tinédzsert.
A rendőröknek gyanús volt, hogy F. János túlságosan pontosan tudja, hol pihennek Tamáska maradványai. A férfit sikerült megtörniük, aki végül bevallotta, hogy ő a valódi gyilkos. Ezzel a történet még nem ért véget! A férfi ugyanis azt hitte, hogy a cselekménye már elévült, mi több, ezt a rendőrök is így gondolták, ezért ahelyett, hogy őrizetbe vették volna, elengedték. Az ügyészség azonban más jogi álláspontot képviselt, miszerint az emberölés minősített esetei nem évülnek el. A bíróság az ügyészséggel egyetértve elrendelte a férfi letartóztatását, János pedig azóta azt állítja, hogy csupán kényszer hatására vallott maga ellen. Egy, a sajtó képviselői számára írt levélben azt fejtegette, hogy a 2000 májusának utolsó vasárnapján az öreg esztergályossal autózott, de mivel a mester felöntött a garatra, átengedte a kormányt a kamasznak. János annyit beismert, hogy a kisfiút elgázolta, de védekezése szerint Tamáska akkor még nem halt meg. F. azt is állítja, hogy az idős férfi megígérte, hogy gondoskodik a sérült kisfiúról, őt pedig felszólította, hogy menjen haza az intézetbe, és senkinek ne beszéljen a történtekről.
F. Jánost az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. A vádhatóság 15 év fegyház kiszabását és 10 év közügyektől való eltiltást indítványozott. Az előkészítő ülés lényege, hogy amennyiben a terhelt a vádirattal egyezően beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, ott, helyben megszülethet az ítélet. Ez azért nem valószínű, mert F. makacsul hangoztatja az ártatlanságát.
