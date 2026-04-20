Till Tamás-gyilkosság: a kisfiú 26 éve elásott pólója a legfőbb bizonyíték - megszólal az édesapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 18:00
Tanúként idézhetik be a bíróságra a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú édesapját. Till Tamás gyilkosság áldozatává vált, Mátyásnak pedig lényeges információ lehetnek a tragédia körülményeit illetően.
Mint arról a Bors is beszámolt, a bajai Till Tamás 2000 gyermeknapján, kerékpárral ment el otthonról az édesapja engedélyével, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, de 2024 nyarán előkerültek a kisfiú földi maradványai.

A 2000-ben csupán 16 éves Fehér János 2024-ben vádalkut kívánt kieszközölni egy barátja számára, ezért bement a rendőrségre, és előadta, tudja, hol betonozták be Till Tamás holttestét. Először azt állította, hogy a gyermeket az akkori munkaadója ölte meg, majd őt, és egy társát bízta meg a test eltüntetésével. Hozzátette, hogy ő nem vállalta a feladatot. A rendőröknek gyanús volt a már felnőtt férfi, és sikerült is megtörniük, így Fehér beismerte a bűncselekmény elkövetését, és azt, hogy az idős esztergályos tanyájának melléképületében ő maga földelte el a kisfiút, mert tudott arról, hogy a helyet napokkal később lebetonozzák. A rendőrök a férfit először elengedték, mert a jogszabályt úgy értelmezték, hogy a férfi tette már elévült, az ügyészség azonban közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Fehért ezek után elkapták, majd a bíróság letartóztatta. Bár a férfi már határozottan tagadja, hogy ő végzett volna a gyermekkel, az ügyészség különös kegyetlenséggel, aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. Az ügyben az előkészítő ülést április végén tartják.

Amennyiben Fehér nem mond le a tárgyaláshoz való jogáról, megkezdődik a bíróságon a bizonyítási eljárás, amely során tanúkat is kihallgatnak majd. Beidézik többek között Tamáska édesapját, Till Mátyást is. Kérdés, hogy vajon milyen kérdésekre tudhatja a választ, amikor nem volt ott a gyilkosság helyszínén.

Mátyás engedte ki a kapun Tamáskát, és ő tudja elmondani, hogy a kisfiú milyen ruházatot, milyen melegítőt és tornacipőt viselt. Ennek szerepe lehet, hiszen a szülők azt állítják, hogy Tamáska megtalált maradványain nem az a ruha volt, mint amit a gyermek akkor viselt, amikor elment otthonról

 - mondta a Borsnak Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője, és hozzátette: elképzelhető, hogy a szülők közel 25 év távlatából rosszul emlékeznek. Fehér egyébként már azt állítja, hogy Tamáska eltűnésének napján ő és az esztergályos együtt autózott, de mivel az idős mester berúgott, átengedte a volánt a kamaszkorú dolgozójának. Fehér véletlenül elgázolta az arra bicikliző gyermeket, mire az esztergályos felszólította az intézetben lakó munkavállalóját, hogy menjen haza, majd ő gondoskodik a sérült kisfiúról.

Az ügyészség szerint a Fehér rendkívüli embertelenséggel, brutalitással gyilkolt, ráadásul a cselekményhez többféle eszközt is használt.

Tamáska ruházatának egy része az idők során természetesen elmállott, de a cipője és a műszálas pólója is megmaradt. Ez utóbbi fontos szerepet tölt be a bizonyítás során, hiszen nyomhordozó.

A póló megőrizte annak a 9 szúrásnak a nyomát, amit az elkövető a kisfiúra mért. A 9 lyuk mérete is megegyezik, tehát azokat ugyanazzal az eszközzel okozták

– magyarázta a sztárügyvéd.

A vád szerint Fehér a kisfiút leszólította, majd becsalta az esztergályos tanyájára. Ott Tamáskát megütötte, aminek következtében a gyermek a földre zuhant. Fehér ezután ránehezedett a sértett felső testére, majd egy hegyes eszközzel 9 alkalommal megszúrta a vállán, a derekán, illetve a hátán. Ezt követően a szúróeszközt Tamáska tarkójába vágta. 

 

