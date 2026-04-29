Till Tamás feltételezett gyilkosa kártérítésre játszik?

Ma tartják az előkészítő ülést a 2000-ben meggyilkolt Till Tamás ügyében. Mint arról a Bors is beszámolt, a kisfiú azért ment el otthonról, hogy megnézze a lovardában nem sokkal korábban született kiscsikót, ám soha többé nem tért haza.

Till Tamás 11 évet élt Fotó: Bors

Tamáskát a rendőrség 24 évig eltűntként kereste, de 2024 nyarán Fehér János bejelentette, hogy tudja, mi történt a gyermekkel, és el is mondja, ha cserébe egy barátját kiengedik a börtönből. A vádalku egy létező lehetőség, a férfi pedig ezt érvényesítette.

Fehér János abban a tudatban, hogy a bűncselekmény már elévült, beismerte, hogy ő ölte meg a kisfiút, és a hatóságnak azt is megmutatta, hogy egy bajai tanya melyik melléképületében betonozta le a holttestét.

A rendőrök a férfit először elengedték, de az ügyészség közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el. A férfit elfogták, majd letartóztatták. Fehér azóta azt állítja, hogy ő nem bántotta a kisfiút, a valódi gyilkos az egykori munkaadója. Az idős mestert erről már nem lehet megkérdezni, mert évekkel ezelőtt öngyilkos lett.

Lichy József abszurdnak tartaná, ha a vádlottat kiengednék Fotó: KRCS / Kisalföld

Till Tamás szülei bíznak benne, hogy a gyilkos megkapja a méltó büntetését, persze egyelőre kérdés, hogy ténylegesen ki oltotta ki a gyermek életét. Fehér ráadásul magánvádas eljárásban, katonai törvényszék elé citált három magas rangú rendőrt, mondván, ők kényszerítették rá, hogy bevallja a gyilkosságot.

Till Tamást megölték, de kérdés, ki az elkövető?

Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője kizártnak tartja, hogy Fehér az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Ha így tenne, az ügyészi indítvány értelmében helyben, maximum 15 év fegyházra ítélhetnék.

Az ügyben ki fogják tűzni a tárgyalást. Valószínűsítem, hogy a védője indítványozni fogja, hogy a gyilkossági ügyet mindaddig függesszék fel, amíg a szegedi katonai tanács a megvádolt főrendőröket el nem ítéli, vagy fel nem menti. Az ügyhöz hozzátartozik, hogy egy külön eljárásban a vármegyei főügyészhelyettes is pótmagánvád áldozata, csak felette nem a katonai törvényszék exponál, ha nem (összeférhetetlenségi okokból) egy másik kijelölt bíróság – mondta az ügyvéd, aki egyébként nem tartja valószínűnek, hogy az eljárást tényleg felfüggesztik.