KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Till Tamás feltételezett gyilkosa kártérítésre játszik?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 07:00
Akár ki is engedhetik a börtönből, mi több kártérítést és sérelemdíjat is követelhet a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér János. Legalábbis az egyik forgatókönyv szerint. Lichy József, a brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője minderről a Borsnak beszélt.

Ma tartják az előkészítő ülést a 2000-ben meggyilkolt Till Tamás ügyében. Mint arról a Bors is beszámolt, a kisfiú azért ment el otthonról, hogy megnézze a lovardában nem sokkal korábban született kiscsikót, ám soha többé nem tért haza.

Till Tamás 11 évet élt  Fotó:   Bors

Tamáskát a rendőrség 24 évig eltűntként kereste, de 2024 nyarán Fehér János bejelentette, hogy tudja, mi történt a gyermekkel, és el is mondja, ha cserébe egy barátját kiengedik a börtönből. A vádalku egy létező lehetőség, a férfi pedig ezt érvényesítette.

Fehér János abban a tudatban, hogy a bűncselekmény már elévült, beismerte, hogy ő ölte meg a kisfiút, és a hatóságnak azt is megmutatta, hogy egy bajai tanya melyik melléképületében betonozta le a holttestét.

A rendőrök a férfit először elengedték, de az ügyészség közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el. A férfit elfogták, majd letartóztatták. Fehér azóta azt állítja, hogy ő nem bántotta a kisfiút, a valódi gyilkos az egykori munkaadója. Az idős mestert erről már nem lehet megkérdezni, mert évekkel ezelőtt öngyilkos lett.

Lichy József abszurdnak tartaná, ha a vádlottat kiengednék  Fotó: KRCS / Kisalföld

Till Tamás szülei bíznak benne, hogy a gyilkos megkapja a méltó büntetését, persze egyelőre kérdés, hogy ténylegesen ki oltotta ki a gyermek életét. Fehér ráadásul magánvádas eljárásban, katonai törvényszék elé citált három magas rangú rendőrt, mondván, ők kényszerítették rá, hogy bevallja a gyilkosságot.

Till Tamást megölték, de kérdés, ki az elkövető?

Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője kizártnak tartja, hogy Fehér az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Ha így tenne, az ügyészi indítvány értelmében helyben, maximum 15 év fegyházra ítélhetnék.

Az ügyben ki fogják tűzni a tárgyalást. Valószínűsítem, hogy a védője indítványozni fogja, hogy a gyilkossági ügyet mindaddig függesszék fel, amíg a szegedi katonai tanács a megvádolt főrendőröket el nem ítéli, vagy fel nem menti. Az ügyhöz hozzátartozik, hogy egy külön eljárásban a vármegyei főügyészhelyettes is pótmagánvád áldozata, csak felette nem a katonai törvényszék exponál, ha nem (összeférhetetlenségi okokból) egy másik kijelölt bíróság – mondta az ügyvéd, aki egyébként nem tartja valószínűnek, hogy az eljárást tényleg felfüggesztik.

- Ha bármely oknál fogva szabálytalanságot fedeznek fel a beismerő vallomás jegyzőkönyvezésében, elszáll a beismerő vallomás. Ehhez még arra sincs feltétlenül szükség, hogy a kényszervallatás megtörténte bizonyosságot nyerjen. Elég, ha kiderül, hogy Fehér nem teljesen önszántából tett vallomást. Fehér ellen márpedig a beismerő vallomás, az egyetlen közvetlen bizonyíték – magyarázta Lichy József.

Fehér János vajon a törvényszéken is mosolyogni fog? Fotó: MW

A rendelkezésre álló orvosszakértői vélemény azt bizonyítja, hogy milyen módon végeztek Till Tamáskával, de azt nem, hogy ki.

- Ha jegyzőkönyv elszáll, vége az ügynek és Fehért kiengedik. Az szinte garantált, hogy még egyszer nem fogja a bűncselekményt beismerni. Ha kiengedik, és szabadon hazamehet, jogtalan fogva tartásra hivatkozva még kártérítést is követelhet. Ez egy kifejezetten abszurd fordulat lenne a magyar igazságszolgáltatás történetében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
