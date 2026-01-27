Till Tamás halála - Megszólalt a gyászoló édesapa: "Brutálisan kivégezték a kisfiamat!"

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 16:50
Megszólaltak a vádemeléssel kapcsolatban a gyászoló szülők. Till Tamás 2000 gyermeknapján kerékpárral indult a közeli lovardába, majd a feltételezés szerint F. János leszólította és bestiális kegyetlenséggel végzett vele.
Till Tamás 2000. május 28-án, gyermeknapon engedélyt kért és kapott az édesapjától, hogy biciklivel elmehessen a bajai lovardába megnézni egy nem sokkal előtte született kiscsikót. A 10 éves kisfiú a kerékpáron ülve még integetett Mátyásnak. Akkor még egyikük sem sejtette, hogy soha többé nem találkoznak.

A gyermek éppen egy külterületi tanya mellett haladt el, amikor felfigyelt rá egy ott dolgozó, 16 éves, éppen cigarettaszünetet tartó kőművestanuló. A most többszörösen minősülő emberöléssel vádolt F. János az ügyészség szerint segítségkérés ürügyén Tamáskát leszólította, és becsalta a tanyára. 

Ott aztán egy ácskapoccsal betörte a koponyacsontját, az állkapcsát és a szemcsontját, késsel kilencszer megszúrta, illetve rátérdelt. Ez utóbbira utal, hogy a gyermeknek a bántalmazás következtében 3 bordája is eltört.

 

Így bukott le Till Tamás gyilkosa

A szülők 24 éven keresztül bíztak benne, hogy gyermekük egy nap becsenget hozzájuk. F. János 2024 nyarán úgy döntött, hogy egy közeli üzlettársát és barátját kihozza a börtönből egy vádegyezség segítségével. A rendőröknek előadta, tudja, mi történt az addigra csaknem egy negyed évszázada eltűntként nyilvántartott Till Tamással. Hozzátette, hogy a gyermekkel a tanya akkori tulajdonosa végzett, majd János egy szintén fiatalkorú társával bebetonozta egy melléképületbe. F. arra számított, hogy az egyenruhások az elévülésre való tekintettel úgyis elengedik, a számítása pedig majdnem be is jött. A rendőrségről még valóban szabadon távozhatott, aztán kiderült: az ügyészség álláspontja szerint az emberölés minősített esetei akkor sem évülnek el, ha a tettes az elkövetéskor fiatalkorú volt. A feltételezett gyilkost elkapták, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. A vádemelésre 2026 januárjáig kellett várni.

Till Tamás édesapja szerint a gyilkost semmi sem mentheti fel

A Bors most elérte Tamás gyászoló szüleit.

Annyit mindenképpen mondhatok, hogy brutális kivégzés történt. Elképesztő, hogy szorulhat egy emberbe ilyen elképesztő gonoszság. A gyilkost még az sem mentheti fel, hogy a tette elkövetésekor fiatalkorú volt. Az én szememben egy majdnem felnőtt emberről van szó. Az a férfi nem sokkal később már jogosítványt is szerezhetett volna. A jog furcsasága, hogy az autóvezetés szempontjából egy ennyi idős ember felnőttnek számít, de egy szörnyű bűncselekmény tekintetében nem

 – fakadt ki az édesapa, aki mindenképpen szeretné megismerni a teljes vádiratot.

Elég erős leszek ahhoz, hogy elolvassam. A legszörnyűbb részletekkel is tisztában szeretnék lenni, elvégre annál rosszabb semmi sem lehet, hogy 10 évesen megölték a védtelen kisfiamat.

 

