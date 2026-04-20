Borzasztó: szupermarketbe hajtott egy trolibusz, egy ember meghalt

Az MTI írja, hogy az osztrák Vöröskereszt egyik szóvivőjének bejelentése szerint egy trolibusz hajtott bele egy szupermarketbe Salzburgban hétfőn kora délután, a balesetben egy ember meghalt, további hét pedig megsérült.
Egy útkereszteződésben történt a baleset a város északi részén. A Vöröskereszt azt is megosztotta, hogy jelenleg kórházban ápolják a sérülteket, akik közül két embernek súlyos az állapota.
