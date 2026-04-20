Élve balzsamoztak be egy nőt: elképesztő hibát vétett a kórház

Egy nő tragikus módon meghalt, miután tévedésből élve balzsamozták be egy sokkoló „orvosi szerencsétlenség” következtében.

Az orvosokat azzal vádolják, hogy véletlenül megmérgezték Jekatyerina Fedjajevát egy műtét során, aminek következtében a szülei „tiszta gyilkosságnak” minősítették az esetet.

Élve balzsamozták be a fiatal nőt

Az orosz Jekatyerina meghalt, miután formaldehidet tartalmazó oldatot kapott, amelyet jellemzően a holttestek tartósítására használnak. A 27 éves nő, akinek eredetileg csak sóoldatot kellett volna kapnia, két napig kínzó fájdalmaktól és görcsrohamoktól szenvedett, mielőtt kómába esett. Életfenntartó géphez kapcsolták, de többszörös szervleállást követően Moszkva egyik vezető kórházában hunyt el, ahová szülővárosából, Uljanovszkból szállították át.

Édesanyja, Galina Barisnyikova és férje, Igor jelen voltak, amikor 2018-ban a műtét után visszanyerte eszméletét az osztályán. „Mozogtak a lábai, görcsrohamai voltak, az egész teste remegett” – mesélte az édesanyja. „Zoknit adtam rá, aztán egy köntöst, majd egy takarót, de annyira reszketett, hogy le sem tudom írni. Nem jött orvos megnézni, pedig éppen az altatásból tért magához.”

A gyászoló anya kijelentette: „Fogalmunk sem volt, hogy formalinról van szó. És nagyon jól tudták, hogy mérget fecskendeztek be neki – és semmit sem tettek a segítségére. Most már értem, hogy a formalin egyszerűen belülről marta a testét. Azok, akik elvégezték a műtétet, már tudták, hogy valamit rosszul adtak be. Sürgősen intézkedniük kellett volna – de nem tettek semmit.”

Orvosokhoz könyörgött segítségért, de ők azt mondták neki, hogy menjen haza, főzzön csirkehúslevest, és ne aggódjon.

„Könyörögtem – »kérlek, segíts neki, ő az egyetlen gyermekem«” – fejezte ki Galina. „Azt hiszem, csak azt akarták, hogy elmenjek, és mindent eltitkoljak.”

Egyik napról a másikra Jekatyerina állapota rosszabbodott, és intenzív osztályra szállították.

„A műtét után 14 órán át formalinnal élt, és semmit sem tettek” – mondta az édesanyja. Galina felkereste az orvosokat, és egy csoportban találta őket, akik „arról beszélgettek, hogyan értesítsenek minket arról, hogy szörnyű hiba történt”.