Püthagorasz és Héra szülőhelye – Ez a zöldellő görög sziget a nyár igazi slágere

Az Égei-tenger keleti medencéjében, Khíosztól délre elhelyezkedő Szamosz harminckétezer lakosával lényegesen nyugodtabb tempót diktál, mint a felkapott Kréta vagy Míkonosz. A sziget zöldellő fenyveseivel és cipruserdeivel tűnik ki a többi, napégette égei-tengeri terület közül, így a természetjárás és a történelem szerelmeseinek Szamosz látnivalói rendkívül látványos és tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A történelmi örökség iránt érdeklődők és a természetjárók egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen az ókori világ legfontosabb gondolkodóinak szülőhelyéről van szó.
A sziget kulturális jelentősége kimagasló, hiszen két olyan helyszínnel is büszkélkedhet, amelyek az UNESCO Világörökség részét képezik: Pythagoreion ókori kikötője és a Heraion, azaz Héra istennő templomának romjai. A mitológia szerint ugyanis Szamosz volt Zeusz feleségének szülőhelye. A múlt nagyságát jelzi az is, hogy a sziget adott életet a világhírű matematikusnak és filozófusnak, Püthagorasznak, valamint Epikurosznak és Arisztarkhosznak is, aki a történelemben elsőként vetette fel, hogy a Föld a Nap körül kering.
A görög szigeteken ritkaságnak számítanak a folyók és a vízesések, Szamosz viszont ebből a szempontból is rendhagyó. A sziget nyugati részén, Karlovaszi közelében található Potami-vízesés az egyik legizgalmasabb kirándulóhely: a platánfák árnyékában húzódó szurdokon átfolyó folyó kis medencéket alkot, amelyekben a látogatók meg is mártózhatnak.
A túrázás szerelmesei a sziget nyugati végében magasodó Kerkisz-hegyet is célba vehetik. A maga 1434 méteres magasságával ez az Égei-tengeri régió egyik legmagasabb csúcsa. A csúcsra vezető oda-vissza túraútvonal nagyjából 5-6 órát vesz igénybe, és kifejezetten a tapasztaltabb kirándulóknak ajánlott, akiket a fenti panoráma kárpótol a fáradalmakért.
A partvonalon a nyüzsgő, homokos öblök és a sziklák tövében meghúzódó, kavicsos partszakaszok egyaránt váltakoznak. A keleti oldalon fekvő Pszili Ammosz finom, aranyló homokjával csábít pihenésre, míg az északnyugati parton található Mikro Szeitani és Megalo Szeitani öblök igazi rejtett kincsek.
Ezeket a vadregényes tengerpartokat a szárazföld felől kizárólag gyalogosan, sűrű erdőkön átvezető ösvényeken vagy a tenger felől, csónakkal lehet megközelíteni. Szamosz varázsa pontosan ebben rejlik: a lassabb élet tempójában, a vendégszerető helyiekben és a természet érintetlenségében, ami miatt minden utazó valódi, sallangmentes élményekkel gazdagodva térhet haza.
Nézd meg a videót is Szamosz szigetéről:
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