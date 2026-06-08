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Irány a nyáron Szamoz görög szigete.

Püthagorasz és Héra szülőhelye – Ez a zöldellő görög sziget a nyár igazi slágere

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Görögország
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 13:45
külföldi utazástengerparti nyaralásSamosgörög szigetek
Görögország keleti részén, közel a török partokhoz fekszik egy sziget, amely a tömegturizmustól mentes, érintetlen tájaival és gazdag történelmi múltjával hívja fel magára a figyelmet. Ha egy csendes égei-tengeri menedéket keresel a következő utazásodhoz, Szamosz látnivalói garantáltan meggyőznek arról, hogy ide érdemes repülőjegyet foglalni.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az Égei-tenger keleti medencéjében, Khíosztól délre elhelyezkedő Szamosz harminckétezer lakosával lényegesen nyugodtabb tempót diktál, mint a felkapott Kréta vagy Míkonosz. A sziget zöldellő fenyveseivel és cipruserdeivel tűnik ki a többi, napégette égei-tengeri terület közül, így a természetjárás és a történelem szerelmeseinek Szamosz látnivalói rendkívül látványos és tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A történelmi örökség iránt érdeklődők és a természetjárók egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen az ókori világ legfontosabb gondolkodóinak szülőhelyéről van szó.

A görögországi Szamosz látnivalói között a tengerpartjai is szerepelnek.
Szamosz látnivalói a történelem és a természet szerelmeseinek is minden igényét kielégítik. 
Fotó: Nejdet Duzen / shutterstock
  • Két UNESCO világörökségi helyszín: Szamosz ad otthont Püthagorasz szülőhelyének, az ókori kikötőnek és Héra istennő templomának.
  • Különleges természeti adottságok: a zöldellő szigeten vadregényes vízesések és az Égei-tenger egyik legmagasabb hegycsúcsa várja a túrázókat.
  • Gyalogos, eldugott tengerpartok: a tömegturizmustól mentes öblök egy része kizárólag sűrű erdőkön át, gyalogosan közelíthető meg.
Görög ortodox templom Szamoszon.
A szigeten ma is több, a bizánci időkből fennmaradt görög ortodox templomot találni. 
Fotó: Freesurf / shutterstock

Melyek a legnépszerűbb történelmi és természeti helyszínek, avagy mit rejtenek Szamosz látnivalói?

A sziget kulturális jelentősége kimagasló, hiszen két olyan helyszínnel is büszkélkedhet, amelyek az UNESCO Világörökség részét képezik: Pythagoreion ókori kikötője és a Heraion, azaz Héra istennő templomának romjai. A mitológia szerint ugyanis Szamosz volt Zeusz feleségének szülőhelye. A múlt nagyságát jelzi az is, hogy a sziget adott életet a világhírű matematikusnak és filozófusnak, Püthagorasznak, valamint Epikurosznak és Arisztarkhosznak is, aki a történelemben elsőként vetette fel, hogy a Föld a Nap körül kering.

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Egykor hatalmas szentélye működött itt Héra istennőnek, melynek maradványai ma is láthatóak. A helyszín UNESCO Világörökség.
Fotó: Esin Deniz / shutterstock

Görögországi utazás: vadregényes vízesések és az Égei-tenger legmagasabb csúcsai

A görög szigeteken ritkaságnak számítanak a folyók és a vízesések, Szamosz viszont ebből a szempontból is rendhagyó. A sziget nyugati részén, Karlovaszi közelében található Potami-vízesés az egyik legizgalmasabb kirándulóhely: a platánfák árnyékában húzódó szurdokon átfolyó folyó kis medencéket alkot, amelyekben a látogatók meg is mártózhatnak.

Pythagoreion ókori kikötőj halászhajókkal é színes házakkal.
Pythagoreion ókori kikötőjében ma is színes halászbárkák ringatóznak. 
Fotó: iremt / shutterstock

A túrázás szerelmesei a sziget nyugati végében magasodó Kerkisz-hegyet is célba vehetik. A maga 1434 méteres magasságával ez az Égei-tengeri régió egyik legmagasabb csúcsa. A csúcsra vezető oda-vissza túraútvonal nagyjából 5-6 órát vesz igénybe, és kifejezetten a tapasztaltabb kirándulóknak ajánlott, akiket a fenti panoráma kárpótol a fáradalmakért.

Kokkari halászfalu Szamoszon.
Szamoszon rengeteg hegyes, dombos vidék van, míg a tengerpartokon bájos halszfavak sorakoznak, mint a festői Kokkari.
Fotó: Georgios Tsichlis / shutterstock

Gyalogszerrel megközelíthető eldugott tengerpartok

A partvonalon a nyüzsgő, homokos öblök és a sziklák tövében meghúzódó, kavicsos partszakaszok egyaránt váltakoznak. A keleti oldalon fekvő Pszili Ammosz finom, aranyló homokjával csábít pihenésre, míg az északnyugati parton található Mikro Szeitani és Megalo Szeitani öblök igazi rejtett kincsek.

Kokkari Beach a görögországi Szamoszon.
Kokkari tengerpartja egészen különleges domborzattal csábít. 
Fotó: Constantinos Iliopoulos / shutterstock

Ezeket a vadregényes tengerpartokat a szárazföld felől kizárólag gyalogosan, sűrű erdőkön átvezető ösvényeken vagy a tenger felől, csónakkal lehet megközelíteni. Szamosz varázsa pontosan ebben rejlik: a lassabb élet tempójában, a vendégszerető helyiekben és a természet érintetlenségében, ami miatt minden utazó valódi, sallangmentes élményekkel gazdagodva térhet haza.

Nézd meg a videót is Szamosz szigetéről:

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