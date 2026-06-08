Püthagorasz és Héra szülőhelye – Ez a zöldellő görög sziget a nyár igazi slágere

Az Égei-tenger keleti medencéjében, Khíosztól délre elhelyezkedő Szamosz harminckétezer lakosával lényegesen nyugodtabb tempót diktál, mint a felkapott Kréta vagy Míkonosz. A sziget zöldellő fenyveseivel és cipruserdeivel tűnik ki a többi, napégette égei-tengeri terület közül, így a természetjárás és a történelem szerelmeseinek Szamosz látnivalói rendkívül látványos és tartalmas kikapcsolódást ígérnek. A történelmi örökség iránt érdeklődők és a természetjárók egyaránt megtalálják itt a számításaikat, hiszen az ókori világ legfontosabb gondolkodóinak szülőhelyéről van szó.

Szamosz látnivalói a történelem és a természet szerelmeseinek is minden igényét kielégítik.

Fotó: Nejdet Duzen / shutterstock

Két UNESCO világörökségi helyszín: Szamosz ad otthont Püthagorasz szülőhelyének, az ókori kikötőnek és Héra istennő templomának.

Szamosz ad otthont Püthagorasz szülőhelyének, az ókori kikötőnek és Héra istennő templomának. Különleges természeti adottságok: a zöldellő szigeten vadregényes vízesések és az Égei-tenger egyik legmagasabb hegycsúcsa várja a túrázókat.

a zöldellő szigeten vadregényes vízesések és az Égei-tenger egyik legmagasabb hegycsúcsa várja a túrázókat. Gyalogos, eldugott tengerpartok: a tömegturizmustól mentes öblök egy része kizárólag sűrű erdőkön át, gyalogosan közelíthető meg.

A szigeten ma is több, a bizánci időkből fennmaradt görög ortodox templomot találni.

Fotó: Freesurf / shutterstock

Melyek a legnépszerűbb történelmi és természeti helyszínek, avagy mit rejtenek Szamosz látnivalói?

A sziget kulturális jelentősége kimagasló, hiszen két olyan helyszínnel is büszkélkedhet, amelyek az UNESCO Világörökség részét képezik: Pythagoreion ókori kikötője és a Heraion, azaz Héra istennő templomának romjai. A mitológia szerint ugyanis Szamosz volt Zeusz feleségének szülőhelye. A múlt nagyságát jelzi az is, hogy a sziget adott életet a világhírű matematikusnak és filozófusnak, Püthagorasznak, valamint Epikurosznak és Arisztarkhosznak is, aki a történelemben elsőként vetette fel, hogy a Föld a Nap körül kering.

Egykor hatalmas szentélye működött itt Héra istennőnek, melynek maradványai ma is láthatóak. A helyszín UNESCO Világörökség.

Fotó: Esin Deniz / shutterstock

Görögországi utazás: vadregényes vízesések és az Égei-tenger legmagasabb csúcsai

A görög szigeteken ritkaságnak számítanak a folyók és a vízesések, Szamosz viszont ebből a szempontból is rendhagyó. A sziget nyugati részén, Karlovaszi közelében található Potami-vízesés az egyik legizgalmasabb kirándulóhely: a platánfák árnyékában húzódó szurdokon átfolyó folyó kis medencéket alkot, amelyekben a látogatók meg is mártózhatnak.