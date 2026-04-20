Most jött: rettenetes buszbaleset történt, több mint húszan meghaltak

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 14:26
buszIndia
Lezuhant egy busz az Indiához tartozó Kasmír egyik hegyi útszakaszán, a balesetben több mint húszan meghaltak és több tucat ember megsérült - közölték hétfőn a helyi hatóságok.

A baleset a Dzsammu és Kasmír állambeli Udampur körzetben történt, mintegy 220 kilométerre délre Szrínagartól, Kasmír székhelyétől.

gyertya, halál
Nagyon sokan meghaltak a buszbalesetben / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A beszámolók szerint a busz vezetője egy kanyargós, hegyi útszakaszon elvesztette uralmát a jármű fölött, elsodort egy motoros riksát, majd a hegyoldalon legurulva fejjel lefelé zuhant egy alacsonyabban fekvő útszakaszra. A busz több helyi forrás szerint is túlzsúfolt volt.

A Kashmir Observer című helyi lap legalább 21 halottról és több mint 29 sérültről számolt be, a Hszinhua kínai állami hírügynökség 21 halálos áldozatról és 61 sérültről értesült. Több sérült állapota súlyos, így az áldozatok száma még emelkedhet.

A mentést a helyiek kezdték meg, később a hatóságok is a helyszínre érkeztek. A sérülteket közeli kórházakba szállították. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják – írja az MTI.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
