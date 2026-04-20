Szörnyű tragédia a tóparton: áramütés végzett egy kislánnyal Poroskőn

Szörnyű eset rázta meg Kárpátalját, egy kislány vesztette életét egy végzetes áramütésben az Ungvári járásban található Poroskő település közelében.

A gyerek brutális áramütést kapott, a mentők küzdöttek az életéért / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Nagyfeszültségű vezeték miatt szenvedett áramütést a kislány

A helyi hatóságok, köztük a Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság, közlése szerint a tragédia vasárnap délután történt, amikor a család a tóparton tartózkodott pihenés céljából. A terület felett nagyfeszültségű vezetékek húzódnak, amelyek már önmagukban is veszélyt jelentenek.

Az előzetes információk szerint a gyermek a víz közelében állt, amikor felemelte a horgászbotját. A nagyfeszültségű vezetékek miatt a levegőben elektromos kisülés, úgynevezett ív alakult ki, amely sajnos azonnali, halálos áramütést okozott.

A helyszínre érkező mentők és rendőrök már nem tudtak segíteni a kislányon. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit, és igazságügyi orvosszakértő bevonásával próbálják rekonstruálni a történteket.

A megrázó eset ismét rámutat arra, mennyire veszélyes lehet a nagyfeszültségű vezetékek közelsége, különösen természetes vizek környékén - írja a Tények.