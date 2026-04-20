Szörnyű tragédia a tóparton: áramütés végzett egy kislánnyal Poroskőn

Szörnyű eset rázta meg Kárpátalját, egy kislány vesztette életét egy végzetes áramütésben az Ungvári járásban található Poroskő település közelében.
A helyi hatóságok, köztük a Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság, közlése szerint a tragédia vasárnap délután történt, amikor a család a tóparton tartózkodott pihenés céljából. A terület felett nagyfeszültségű vezetékek húzódnak, amelyek már önmagukban is veszélyt jelentenek.
Az előzetes információk szerint a gyermek a víz közelében állt, amikor felemelte a horgászbotját. A nagyfeszültségű vezetékek miatt a levegőben elektromos kisülés, úgynevezett ív alakult ki, amely sajnos azonnali, halálos áramütést okozott.
A helyszínre érkező mentők és rendőrök már nem tudtak segíteni a kislányon. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit, és igazságügyi orvosszakértő bevonásával próbálják rekonstruálni a történteket.
A megrázó eset ismét rámutat arra, mennyire veszélyes lehet a nagyfeszültségű vezetékek közelsége, különösen természetes vizek környékén - írja a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.