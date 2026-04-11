Rutinnak indult műtét után halt meg az édesanya – a kórház rossz gyógyszert adott neki

Egy fiatal édesanya életét vesztette vérmérgezésben, miután egy rutinszerű beavatkozást követően nem a megfelelő antibiotikumot kapta. A 33 éves Aleisha Rochester két héttel azután halt meg, hogy egy mindennaposnak számító műtéten eltávolítottak egy tályogot a bal hónaljából.
Az esetet vizsgáló halottkém, Sian Reeves szerint a fiatal nő halálához az NHS mulasztása is hozzájárult. A szakértő megállapította, hogy Rochester több alkalommal is orvosi segítséget kért, amikor állapota romlani kezdett, ám olyan antibiotikumokat kapott, amelyek nem voltak hatásosak a fertőzést okozó baktériummal szemben.
A St Epsom and St Helier University Hospitals kórházi dolgozói ráadásul nem követték a saját intézményi irányelveiket sem az antibiotikumok felírásakor. A kórház azóta hivatalosan bocsánatot kért. Aleisha Rochester után egy nyolcéves kisfiú, Xavier maradt.
A vizsgálat során kiderült, hogy Rochester hidradenitis suppurativa nevű betegségben szenvedett, amely fájdalmas tályogok kialakulásával jár a bőrön. 2023. augusztus 5-én a londoni St Thomas kórházban egy egynapos műtéten eltávolították a tályogokat a bal hónaljából és az ágyékából.
A halottkém szerint augusztus 10. után Aleisha állapota romlani kezdett, és a hónalján lévő seb elfertőződött. Augusztus 13-án egy ügyeleti háziorvos penicillin alapú antibiotikumot írt fel neki, majd ugyanazon a napon a Croydon University Hospital sürgősségi osztályán is járt, ahol sebgyulladást állapítottak meg, és azzal küldték haza, hogy folytassa a kezelést.
Augusztus 14-én este ismét kórházba került, ahol intravénás antibiotikumot kapott, majd másnapra visszarendelték. Augusztus 15-én több orvos is megvizsgálta, azonban az akkor felírt antibiotikumok nem feleltek meg a kórházi irányelveknek, és nem voltak hatásosak a fertőzést okozó baktérium ellen. Másnap intenzív osztályra került, ahol szeptikus sokk és többszervi elégtelenség alakult ki nála. A kezelés ellenére augusztus 19-én hajnalban szívleállást kapott, és már nem tudták megmenteni - írja a Mirror.
Aleisha édesanyja, Lorna jogi lépéseket tett a kórház ellen. A család ügyvédje szerint súlyos mulasztás történt az alapvető orvosi ellátásban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.