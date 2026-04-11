Rutinnak indult műtét után halt meg az édesanya – a kórház rossz gyógyszert adott neki

Egy fiatal édesanya életét vesztette vérmérgezésben, miután egy rutinszerű beavatkozást követően nem a megfelelő antibiotikumot kapta. A 33 éves Aleisha Rochester két héttel azután halt meg, hogy egy mindennaposnak számító műtéten eltávolítottak egy tályogot a bal hónaljából.

Az esetet vizsgáló halottkém, Sian Reeves szerint a fiatal nő halálához az NHS mulasztása is hozzájárult. A szakértő megállapította, hogy Rochester több alkalommal is orvosi segítséget kért, amikor állapota romlani kezdett, ám olyan antibiotikumokat kapott, amelyek nem voltak hatásosak a fertőzést okozó baktériummal szemben.

A St Epsom and St Helier University Hospitals kórházi dolgozói ráadásul nem követték a saját intézményi irányelveiket sem az antibiotikumok felírásakor. A kórház azóta hivatalosan bocsánatot kért. Aleisha Rochester után egy nyolcéves kisfiú, Xavier maradt.

A vizsgálat során kiderült, hogy Rochester hidradenitis suppurativa nevű betegségben szenvedett, amely fájdalmas tályogok kialakulásával jár a bőrön. 2023. augusztus 5-én a londoni St Thomas kórházban egy egynapos műtéten eltávolították a tályogokat a bal hónaljából és az ágyékából.

A halottkém szerint augusztus 10. után Aleisha állapota romlani kezdett, és a hónalján lévő seb elfertőződött. Augusztus 13-án egy ügyeleti háziorvos penicillin alapú antibiotikumot írt fel neki, majd ugyanazon a napon a Croydon University Hospital sürgősségi osztályán is járt, ahol sebgyulladást állapítottak meg, és azzal küldték haza, hogy folytassa a kezelést.

Augusztus 14-én este ismét kórházba került, ahol intravénás antibiotikumot kapott, majd másnapra visszarendelték. Augusztus 15-én több orvos is megvizsgálta, azonban az akkor felírt antibiotikumok nem feleltek meg a kórházi irányelveknek, és nem voltak hatásosak a fertőzést okozó baktérium ellen. Másnap intenzív osztályra került, ahol szeptikus sokk és többszervi elégtelenség alakult ki nála. A kezelés ellenére augusztus 19-én hajnalban szívleállást kapott, és már nem tudták megmenteni - írja a Mirror.